Especialmente en tiempos pandémicos como aquellos en los que nos encontramos, se ha faltado mucho sobre las formas de aumentar las defensas de nuestro sistema inmune, es decir, con la ingesta de vitaminas. La vitamina C es una de las que nos salta más a la mente, siendo que asociamos siempre a una buena dosis de zumo de naranja. Pero, después de todo, ¿qué mitos y verdades existieron sobre esta vitamina?

“La vitamina C es un nutriente muy importante para nuestro organismo, una vez que se constituyó como un aliado al Sistema inmunológico”, afirma la nutricionista Mafalda Almeida, añadiendo que es especialmente importante ” en el contexto actual, en que los casos de Covid-19 no paran de crecer y también con el retorno del frío, que puede venir acompañado de resfriados e infecciones respiratorias. Por eso, nada mejor que aclarar algunos mitos y verdades sobre esta vitamina tan fundamental principalmente en esta época del año ” termina por explicar.

Mitos

La vitamina C es un nutriente que solo está presente en las frutas

Cuando hablamos de vitamina C, el primer alimento que nos viene a la cabeza es la naranja y otras frutas como el kiwi, las fresas o la granada. Sin embargo, también hay otros tipos de alimentos que contienen esta vitamina en su composición, como los pimientos rojos y verdes, el brócoli, las coles de Bruselas y las batatas.

La vitamina C cura o covid-19

La vitamina C es un micronutriente importante para el buen funcionamiento del sistema inmune, dejando nuestro cuerpo menos subscribible a agentes externos como los virus. La vitamina C no cura la infección causada por covid-19, pero ayuda a nuestro cuerpo a tener una mayor capacidad de respuesta. También se sugiere, en algunos estudios, que la vitamina C puede tener un papel importante no combate la ansiedad. En un momento de crisis económica y pandémica en que los nervios de todos los portugueses andan más a la flor de la piel, podemos prestar mayor atención a los alimentos que consumimos e intentar dar preferencia a los que contienen vitamina C, como naranjas y zumos de naranja, por ejemplo.

La vitamina C cura o escorbuto

El escorbuto es una enfermedad que puede desencadenarse por la falta de vitamina C En el cuerpo. Por lo tanto, este nutriente no cura el escorbuto, pero si está insertado en nuestra dieta ayuda a prevenir la aparición de esta enfermedad.

La vitamina C daña nuestra piel

El colágeno es responsable de mantener la estructura, la firmeza y la elasticidad de la piel. La vitamina C es fundamental para la producción natural de colágeno en el cuerpo, previniendo así la envoltura de la piel.

La vitamina C no previene problemas cardiovasculares

La vitamina C tiene características antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Verdades

La vitamina C hace bien a los ojos

Es cierto que la vitamina C ayuda a mantener la salud ocular, ya que previene la aparición de enfermedades oftálmicas.

La vitamina C aumenta la absorción del hierro

La vitamina C ayuda a nuestro cuerpo a absorber otros nutrientes, a saber, o hierro. Cambiando la estructura del mineral a una forma más fácilmente absorbida por el cuerpo.

La falta de vitamina C aumenta el riesgo de infección

La falta de vitamina C En el cuerpo puede alterar la función normal del sistema inmune, haciendo que el cuerpo sea más susceptible a las infecciones.

La vitamina C puede ayudar a aclarar las espinillas de la piel

La tirosinasa es una enzima responsable de la producción de pigmentación, que causa manchas oscuras en la piel. La vitamina C es un nutriente que reduce la producción de tirosinasa, promueve la uniformidad del tono de la piel y blanquea las manchas.

La vitamina C puede prevenir enfermedades como el Alzheimer

La vitamina C es un poderoso antioxidante capaz de combatir los radicales libres, lo que ayuda a prevenir la degeneración celular y la aparición de diversas enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer.