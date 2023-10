VISITA HISTÓRICA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO A COMUNIDADES DE UCAYALI

4) Solicitar a la Defensoría envíe un informe a la Corte Interamericana de Justicia (CIDH) con la situación real de la comunidad para que ciertas ONGs y organizaciones dejen de utilizar el nombre de la comunidad con denuncias que no son ciertas.

3) Rechazo del pueblo a que ciertas ONG usen el nombre de la comunidad a nivel local e internacional diciendo que hay amenazas y zozobras que no existen.

“Le digo esto señor defensor, porque muchas veces no somos atendidos por el Estado, por eso quiero resaltar que su visita es histórica porque ninguna autoridad de la Defensoría llegó antes aquí, a nuestro pueblo, por ello, le menciono que las puertas de esta comunidad están abiertas para todas las entidades que nos visiten”, recalcó.

By