“Creo que Tottenham solo puede beneficiarse de esto. Es un gran club, con fantásticos jugadores. Me alegra estar aquí y compartir el vestuario con él. Voy a intentar aprender todos los días y juntos vamos a mostrar fuerza para alcanzar los objetivos del club”, afirmó el brasileño.

En cuanto al hecho de tener la competencia de Harry Kane, Vinícius parece no estar muy preocupado.

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad y muy feliz de estar aquí. Tottenham es uno de los mejores clubes del Mundo y esta es la liga más grande. Es una de esas ofertas que no puedes rechazar. No puedo esperar a unirme al grupo y comenzar a trabajar. Como jugador tienes que estar siempre listo. Dondequiera que vayas, debes estar listo. Afortunadamente en el Benfica logré mis objetivos individuales, que pasaban por ser el mejor marcador, y ahora Estoy aquí para trabajar con los colegas para hacer felices a los aficionados y ayudar al club a alcanzar sus metas. Al conseguirlo también alcanzaré mis objetivos, que pasa por marcar goles. Si marca, estaré ayudando al equipo y, de esa forma, todos van a beneficiar”, dijo el avanzado, en declaraciones a Spurs TV.

Para el brasileño, mejor marcador del Benfica en la época pasada, esta era una de esas propuestas a la cual no podría decir no.

