Así la policía chilena golpea, arresta y, eventualmente, mata a los manifestantes en Chile:

Sebastian Piñera dice que su país está en guerra.

Como recordó la activista chilena Catalina Portales al DCM, “quienes están en guerra son ellos contra ellos”.

La cocaína ayuda a mantener los ánimos del ejército.

¿Hasta cuándo?

Hasta la derrota.

#Chile is wild as hell, soldiers are killing their people spun out on cocaine 🤯 pic.twitter.com/a6tUUxGv4b

