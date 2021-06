Las imágenes del incidente muestran la nariz del Boeing 787 inclinada hacia adelante, con el fuselaje delantero parcialmente destruido en el suelo.

El tren de aterrizaje de un avión de British Airways se derrumbó en la pista del aeropuerto de Heathrow.

BA 787-8 G-ZBJB nose wheel collapsed on stand at Heathrow this morning. Was getting ready to operate a cargo flight to Frankfurt. No injuries, only to the plane. 👀 pic.twitter.com/lCa94p1g2g

