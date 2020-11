Up Next

El norteamericano dijo además que no quiere que el caimán sea derribado y recuerda que éste es “parte de la naturaleza y de nuestras vidas”.

Richard explicó que la parte más difícil no fue sostener al cocodrilo, sino conseguir abrirle la boca. El hombre dice que se quedó con las manos “masticadas” y tuvo que ir a un hospital, donde se le administró la vacuna del tétanos.

Richard Wilbanks no pudo quedarse quieto al ver a su perro, de solo tres meses, ser atrapado por un Caimán. El estadounidense, de 74 años, persiguió al animal y en el agua logró salvar al pequeño Gunner.

By