Algunos bañistas que estaban en una playa de la ciudad rusa de Arkhipo-Osipovka, junto al Mar Negro, asistieron el pasado viernes a una formación de un tornado, y decidieron permanecer en la playa en vez de optar por huir. Los videos compartidos en las redes sociales muestran el momento en que todo sucedió.

Beachgoers refuse to flee the scene as a tornado whirled menacingly in the Black Sea near the #Russian village of Arkhipo-Osipovka. pic.twitter.com/F4D1ARdJwB

— Press TV (@PressTV) July 21, 2018