Vidente seria mas recomendada: Fiable honesta y barata

Conocer a la vidente seria, más recomendada por ser: fiable, honesta y barata; hoy será cuestión de un clic. Ella es Marta de la Vega y en esta ocasión, está dispuesta a hablar sobre algunos secretos espirituales que te harán la vida más fácil. Si bien es cierto, que muchos tarotistas solucionan los problemas de las personas, nunca les enseñan a sus clientes a ser un poco más independientes.

A diferencia de Marta de la Vega, que sólo se interesa en que sus acudientes alcancen la paz mental y armonía espiritual que necesitan desesperadamente. Esta clarividente sin gabinete es muy recomendada por ser ¡fiable y barata!, pero su principal característica es que es una vidente seria y eso, en estos tiempos es muy difícil de conseguir.

Es importante que cuides la calidad de tus pensamientos, de ellos proviene todo lo que llega a tu vida. El cambio es posible, sólo necesitas estar atento a lo que piensas y haces. Cambiar está única y exclusivamente en tus manos. La seria vidente Marta de la Vega, puede ayudarte a realizar ese cambio en tu interior. Aunque suene un poco absurdo, antes de venir a este mundo, tú programas tu vida, por así decirlo; seleccionas experiencias que te enseñarán a expandir tu conciencia y sólo cuando logres entenderlo alcanzarás, la prosperidad.

Apreciarás que a medida que tu conciencia se expande, crecerá tu comprensión y percepción de la realidad. También, comenzarás a ver todo lo que te rodea desde una perspectiva más profunda. Tu mente expandida es una mente sin límites. Recuerda que cada decisión que tomas, tendrá consecuencias que te acompañarán por un largo tiempo. Por ese motivo, es importante que medites y trates de encontrar las respuestas adecuadas en tu interior. Todo lo que necesitas saber está dentro de ti.

A veces, las personas intentan incansablemente de romper apegos sin tener éxito y Marta de la Vega puede ser tu mejor aliada. Esta seria vidente sabe muy bien cómo romper los apegos. Hay que empezar con la herramienta que genera libertad, así es, el perdón. Aunque perdonar a los demás resulta difícil, es aún más complicado perdonarte a ti mismo.

Una vidente seria y buena, sabe cuáles son los pasos a seguir para que puedas perdonar a aquellos que te han hecho daño, pero más importante que aprendas a perdonarte.

Es momento de acabar con el sufrimiento, llegó el momento de ser feliz. Las oportunidades siempre están presentes, sólo debes aprender a aprovecharlas. No es necesario que te equivoques incontables veces, para poder aprender. Si cuentas con la asesoría de una vidente seria, podrás alcanzar el siguiente nivel espiritual de una forma más confortable. Aprenderás las lecciones de la vida sin necesidad de pasar por tantas tristezas o decepciones.

Marta de la Vega: ¡cuidado con lo que piensas y haces! el karma es real

Todo lo que haces produce una consecuencia tanto en tu vida como en la de los demás. Es importante que siempre tengas en cuenta que todo lo que haces en cierta medida impacta en todos. Por ese motivo, la vidente seria y confiable Marta de la Vega, te quiere resaltar que eres el creador de tu propia realidad.

Es fundamental que entiendas realmente todas las consecuencias que se producen, debido a los pensamientos. Necesitas comprender que el karma existe, a su debido tiempo y manera, pero existe. También, hay casos donde conoces personas bondadosas y correctas en su forma de actuar y pensar, pero sólo les ocurren cosas malas. Esto se debe a que son inseguros y sus pensamientos son llenos de miedo, por ende la negatividad de este último sentimiento, sólo trae cosas malas.

El pensamiento lo es todo

La mente tiene la energía más poderosa del cuerpo. Todo pensamiento que es proyectado de la manera correcta, procederá a componer. Cuando lo último ocurre, es el momento exacto en el que los pensamientos se materializan en la realidad. La acción nace del pensamiento, así es, pensar es actuar. Absolutamente todos tienen la capacidad de crear desde la mente. Por esa razón, la vidente seria y honesta Marta de la Vega te advierte repetidamente que tengas cuidado con lo que piensas.

Recibes lo que das

Luna Vila, Esmeralda Llanos y Omitie son expertas en el tarot del amor; conocen el principio del karma, todo lo que das se devuelve multiplicado, sea bueno o malo. Pero, de nada sirve pretender que eres una persona buena, bondadosa y comprensiva o que les deseas el bien a los demás, si en el fondo de tu corazón tienes sentimientos negativos hacia otros. Recibes lo que das a los demás a través de, tu mente, acción y palabra. En este sentido, si envías vibras positivas, realmente sentidas con aquellos que tienes una relación amorosa, amistosa o de familia exactamente eso será lo que recibirás.

La vidente seria y tarotista fiable Marta de la Vega, explica por qué el perdón es necesario en la vida de todos

Perdonar te liberará de rencores y culpas que no requieres cargar. No necesitas ir por la vida llevando esas cargas que sólo corrompen tu mente y tu alma. Todos estamos en este mundo para triunfar. Sin embargo, a algunos se les hace complicado, porque no prestan atención a las intuiciones que provienen de lo más profundo del ser. Alcanzar la evolución definitiva del cuerpo y alma es de alta complejidad.

Para explicarlo de una forma sencilla, imagina que para alcanzar la divinidad necesitas pasar a través de, el hueco de una aguja; es muy pequeño. Si llevas contigo cosas que no necesitas, no podrás entrar. Del mismo modo, ocurre en la vida, necesitas deshacerte de todo lo que no te deja avanzar para llegar al lugar que deseas.

¿Sabías que existe un conflicto constante entre la mente, alma y cuerpo?

La mejor manera de hacer referencia a algo que es perfecto es el cuerpo humano. Es la máquina perfecta y más compleja. Es inevitable que surjan conflictos y estos son los únicos capaces de desequilibrar el cuerpo. Muchas personas andan por la vida pretendiendo que todo es perfecto y realmente eso es imposible. Inicialmente los conflictos se manifiestan en la mente y alma, pero si no les prestas atención, se reflejan en el cuerpo.

Estos desequilibrios que se presentan en el cuerpo físico son los que se conocen como enfermedades. Y, esa es la manera en la que el universo envía señales, para que sepas cuál es el origen de dicho desequilibrio. Es un trabajo interno que requiere tiempo y dedicación poder identificar las pistas.

Muchas veces se requiere de la ayuda de una vidente seria y honesta para conseguirlo. Cuando no hay sincronía entre lo que se piensa y se hace es cuando el cuerpo sufre un desbalance.

“Descubrir los mensajes que envía el cuerpo desde otra perspectiva es entender que los contratiempos que llegan desde el exterior, reflejan un conflicto interno ubicado en lo más profundo de cada quien” Marta de la Vega.

Decretos que debes decir diariamente para que tu mente, cuerpo y alma entren en sincronía

El trabajo que realizan las tarotistas debe ser reforzado en casa para que sea 100% efectivo. Por eso, la vidente seria y honesta, Marta de la Vega, te indica que si se te dificulta enfocar tus pensamientos, necesitas de estos decretos. De ese modo y con mucha constancia, tu mente se centrará y lograrás proyectar tus pensamientos. Proyectar es lo que se necesita alcanzar, para que lo que piensas se haga realidad.

Mi mente es la herramienta más poderosa que tengo y proyectará todo lo que piense.

Mi cuerpo está diseñado perfectamente para la vida y por eso eliminará automáticamente todo lo que lo desequilibra.

Tengo el poder de traer a mi vida todo lo que deseo.

Este es el gran plan divino y me dejare fluir siguiendo mi intuición.

Libero todas las energías estancadas para que fluyan y purifiquen mi cuerpo.

