“La Vicepresidenta Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social acusó a los medios de comunicación de no informar sobre los programas del gobierno. La prensa hace preguntas, que no hacen bien a la sociedad”.

Al mismo estilo que la rabieta de “La Chilindrina”, la señora Dina Boluarte, se incomodó con la prensa por preguntarle sobre unas fotografías compartida por Bellido en su cuenta de Facebook el 28 de noviembre del 2011 en la que se le ve posando de joven frente a una imagen del grupo terrorista Sendero Luminoso. Se trata de imágenes de las conocidas “escuelas populares” terroristas con una figura del cabecilla senderista Abimael Guzmán.

Dina Boluarte quiere pautear la entrevistas de la prensa peruana

Señora Boluarte: olvida usted que una entrevista sin preguntas no es nuestra función: la calidad democrática se ve mermada con la falta de transparencia. La libertad de expresión y opinión no tendría ningún valor si sólo la disfrutaran los que opinan aquello que cualquiera considera justo y razonable.

“Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”. No lo dijo un periodista sino un político. Fue THOMAS JEFFERSON, no “cosito” Humala, “lagarto” Vizcarra, “el quijote” Sagasti” que en el pasado reciente fueron maquillados con la misma prensa que “el sombrero luminoso” se reunió en palacio, para evitar preguntas de la prensa en algunas de sus comparecencias. Fueron ellos quienes organizaban actos donde los periodistas solo podían limitarse a grabar lo que quieran decir.

La Vicepresidenta Dina Boluarte, se presenta a los medios sin admitir preguntas ¿Olvida que “el rol de los profesionales de la información es fiscalizar, informar, veraz y objetivamente todos los actos del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que nadie debe poner las páutas? Que el periodismo independiente se ha visto reforzado durante y después de las últimas elecciones presidenciales al descubrir el fraude electoral perpetrado por Perú Libre durante la segunda vuelta electoral, en complicidad de JNE, ONPE Y RENIEC?

Nuestra misión es ser periodistas independientes y no estamos aliados con ningún partido ni con ningún político, sino con la verdad, estamos acostumbrados a investigar, verificar los hechos y publicarlos. ¿Por qué se incomoda cuando se le pregunta sobre el comportamiento del jefe de Gabinete, Guido Bellido, y sus fotos al lado de imágenes de archivo de Sendero Luminoso? Incluso cuestiona que le consulten sobre la paralización de la economía y de las críticas al gobierno del profesor Pedro Castillo?

Hacer preguntar complicadas sobre las “pelotudeces” de altos funcionarios del gobierno, no le gusta o le incomoda mala suerte. Usted quiere una prensa guaripolera, maquilladora, “proactiva”, que publicite todos los días el “Yanapay Perú”, que este 13 de setiembre empieza el “populismo” económico a las personas más vulnerables? Esto es proselitismo político, no le hace bien al pueblo que prometieron más circo: “NO MÁS POBRES EN UN PAIS RICO”

Dina Boluarte, en vez de chancar a la prensa independiente, debería estar preocupada por la investigación a “los dinámicos del centro”, el aporte solidario para Vladimir Cerrón, la recaudación y manejo de fondos para la campaña de Castillo, donde está involucrada. Salirse por la tangente respecto a la pregunta sobre el premier Guido Bellido, no conduce a nada, deja sospecha de alcahuetería con sus frasecitas reflexivas en medio del escándalo político.

“Será Bellido, él quien tenga que responder dónde, cómo y por qué se tomó la foto, no nos trasladen a nosotros, acá estamos por la indicación del gobernador y los alcaldes y estamos hablando sobre la vida, el oxígeno, por eso digo, tanto a la prensa como a las autoridades, trabajemos de manera seria, madura, hermanados en la más amplia unidad”.

“Dejemos de estar llevando agua para nuestros molinos y no estamos informando de manera adecuada la sociedad, basta a los señores de la prensa, seamos proactivos, positivos, seamos pro patria peruana, que a ustedes también el Perú los necesita como ciudadanos comunes y silvestres que caminamos para poder trabajar en bien de la comunidad”.

No es función de la prensa ir de la mano como enamorado con quien ostenta el poder, sino más bien, informar con la verdad y objetividad, fiscalizar el poder porque ese es uno de los instrumentos fundamentales de la democracia. Y si no le gusta ese es su problema, ella es vicepresidenta y ministra de Estado y en esa medida debe dar la cara, responder y no ser solidaria con lo que ocurra con la Presidencia del Consejo de Ministros y el ministro Iber Maraví, por ejemplo.

El conocido y tantas veces reiterado temor de los comunistas que muestran frente a la libertad de expresión y a los medios de prensa independientes tiene motivos conocidos que están profundamente insertos en su oscura y retorcida mente. El problema radica en que esta libertad y las instituciones que la hacen posible son las que permiten a las personas dejar escapar de su interior el anhelo principal de todo ser humano: el de expresar su pensamiento, sus aprensiones, sus expectativas, los logros y fracasos que las afectan.

Los autoritarios no odian a la prensa en tanto instrumento de comunicación masivo; odian a la prensa independiente, el poder del ciudadano de enterarse de los que sucede en el país a través de esta prensa.

La defensa y protección de la libertad de expresión y de prensa es esencial a las sociedades que pretenden mantenerse fuerte ante la voluntad dominadora de los autoritarios e inescrupulosos que llegan al poder sin saber leer ni escribir. Ahí, siempre encontrará a Pysnnoticias, en defensa de la democracia y la libertad de todos los peruanos.

Carta de IPYS a Pedro Castillo pero este no responde a la invitación a firmar la declaración de Chapultepec