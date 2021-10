VIAJAR! 10 Mejores AGENCIAS de VIAJES en GRUPO >AQUÍ<

Mejores agencias de viajes en grupo .-Para aquellos destinos verdaderamente épicos, únicos en la vida, desea dejar su itinerario a los expertos. Ya sea que su sueño sea ver a los Cinco Grandes en un Safari africano, recorrer altas montañas, explorar ciudades europeas o algo aún más salvaje, un tour en grupo es la forma más fácil de hacerlo.

Mejores AGENCIAS de VIAJES en GRUPO

Sin embargo, elegir las compañías de viajes en grupo equivocadas es la forma más rápida de arruinar su viaje. Asegúrese de elegir una compañía de viajes que se alinee con sus objetivos y estilos de viaje. ¿Quieres un tour en grupo pequeño o te gusta hacer amigos en un grupo grande? ¿El precio se alinea con lo que te gusta (lujo vs. presupuesto)? ¿El itinerario va a todos los lugares que quieres ver?

Hemos hecho la investigación y encontramos las mejores compañías de viajes en grupo para 2021 para cada tipo de viajero.

Exodus Travels

Agencias de viajes en grupo con Exodus Travels :Con viajes en todos los continentes, Exodus Travels cubre cualquier lugar en este planeta que posiblemente desee ir, desde destinos populares como la costa de Amalfi hasta aventuras fuera de lo común como Tayikistán. Esta galardonada empresa de viajes en grupo cuenta con miles de clientes habituales que se inscriben en viajes año tras año (el 97% de los participantes anteriores recomendaría Exodus Travels a un amigo).

Estos tours para grupos pequeños operan con solo alrededor de 12-16 personas, y siempre cuentan con líderes locales experimentados que pueden brindarle una visión única de su destino.

Exodus Travels se adapta a cualquier tipo de estilo de viaje, incluidos los viajes desglosados por tipo de actividad (piense en caminar, andar en bicicleta, multiaventura, invierno o cultura), así como el tipo de viajero (familia, grupo de edad, etc.).

Hay colecciones curadas (costera, «lejos de todo», desierto europeo y viajes de su vida) para inspirarlo, así como opciones autoguiadas para cuando desee todos los beneficios de un planificador de viajes en grupo sin el grupo real. ¿Buscas ese safari especial? Exodus Travels se asoció recientemente con la African Wildlife Foundation para crear aventuras de lujo cuidadosamente seleccionadas que van más allá del safari estándar.

Los tours de Exodus Travels funcionan para casi cualquier presupuesto, con opciones que van desde asequibles hasta premium.

G Adventures

Agencias de viajes en grupo con G Adventures :Para los viajeros con un presupuesto limitado, G Adventures ofrece tours en grupo baratos que hacen que los destinos de ensueño sean accesibles para casi cualquier persona. (Piense: navegar por las Galápagos por solo $1,099, recorrer los famosos monumentos de la India por $1199, o pasar 9 días en Bali por menos de $900.)

G Adventures también es una de las mejores compañías de viajes para viajeros en solitario, ya que la mayoría de los viajes no tienen un solo suplemento. Puede elegir compartir una habitación con otro viajero individual de G Adventures, o pagar extra para tener su propio espacio.

G Adventures mantiene los costos bajos al optar por hoteles más baratos y comidas locales, y hacer que ciertas actividades sean opcionales (por un costo adicional). Elija su estilo de viaje, que van desde «básico» hasta tours más lujosos en asociación con National Geographic, para encontrar el mejor tour para usted. También se ofrecen recorridos familiares, recorridos de vida local (con alojamiento en familias) y recorridos centrados en el bienestar.

For the Love of Travel

Agencias de viajes en grupo con For The Love of Travel :¿Quieres estar en un tour con viajeros de tu propio grupo de edad? Si tienes 20 o 30 años, For the Love of Travel (FTLO) es la compañía de viajes en grupo para ti. La fundadora Tara Cappel lanzó FTLO como una forma de ayudar a los viajeros más jóvenes a salir y ver el mundo mientras hacen nuevos amigos.

«Nuestros viajes son sin complicaciones (como unas vacaciones), pero tienen la aventura y el enriquecimiento cultural de los viajes en solitario», dice Cappel. «Cada itinerario está diseñado para incluir actividades únicas y experiencias culturales auténticas, al tiempo que ofrece a los viajeros mucho tiempo para explorar por su cuenta. Además, realizamos cada viaje como si estuviéramos viajando con nuestros propios amigos, porque al final, lo estamos.”

FITFLOP ofrece viajes más largos a destinos de ensueño como la costa de Amalfi o Jordania, así como viajes de fin de semana a lugares cercanos como México o Denver, para los viajeros que están presionados por el tiempo.

EF Go Ahead Tours

Agencias de viajes en grupo con EF Go Ahead Tours :Cuando realmente desee aprender sobre un destino, considere un viaje en grupo con EF Go Ahead Tours. EF es la compañía de educación privada más grande del mundo, y el brazo de Go Ahead Tours capitaliza las relaciones de la compañía con educadores locales, historiadores y guías turísticos para crear viajes en grupo que lo lleven profundamente a un destino.

Estos tours en grupos pequeños generalmente tienen un límite de 38 viajeros y cuentan con experiencias educativas únicas. Para un viaje de lista de deseos, los tours de eventos especiales de EF Go Ahead Tour son particularmente atractivos, ya que ofrecen acceso entre bastidores a viajes difíciles de planificar como el Oktoberfest en Múnich o la temporada de Cerezos en flor en Japón.

¿Intimidado por viajar solo? EF Go Ahead Tours es una gran opción para viajeros en solitario, ya que ofrece viajes designados para viajeros en solitario, donde todos viajan solos, lo que lo hace menos intimidante.

Intrepid Travel

Agencias de viajes en grupo con Intrepid Travel :¿Está buscando un operador de viajes grupales responsable que se centre en mejorar las comunidades y los destinos que visitan? Intrepid Travel es la Corporación travel B más grande del mundo, una certificación para empresas que hacen el bien.

Los tours de Intrepid Travel se centran en la sostenibilidad, la diversidad, la inclusión y el sostenimiento de las comunidades. La compañía tiene su propia organización benéfica, la Fundación Intrepid, que ha donado más de 7 millones de dólares a más de 130 organizaciones comunitarias.

Los viajes en grupos pequeños de Intrepid Travel atraen a una amplia gama de viajeros, pero son especialmente excelentes para los viajeros más jóvenes, ya que tienen una gran cantidad de viajes diseñados para personas de 18 a 29 años. (Otros viajes, incluidos los viajes centrados en la familia, están orientados a cualquier edad.)

MT Sobek Travel

Agencias de viajes en grupo con MT Sobek Travel :Cumbre Kilimanjaro, nadar entre miles de medusas sin aguijón en Indonesia, o kayak los fiordos en Noruega—MT Sobek tiene cientos de aventuras increíbles que satisfarán a todos los adictos a la adrenalina. Busca por tipo de actividad (crucero de aventura, descubrimiento cultural, aventura familiar, senderismo/trekking, rafting/kayak, o vida silvestre/safari) o por destino para encontrar tu viaje perfecto.

Los tours en grupos pequeños de MT Sobek son accesibles para viajeros de cualquier nivel de condición física: los viajes están claramente agrupados por nivel de actividad. El nivel uno es relajado e incluye recorridos de juego o caminatas cortas en superficies planas, mientras que el nivel cinco podría implicar caminatas de hasta 12 horas al día.

Kensington Tours

Agencias de viajes en grupo con Kesington Tours :Ya sea que su grupo se componga de solo dos personas o implique llevar a toda la familia, Kensington Tours eliminará toda la molestia de la planificación de la ecuación. Este operador de grupo privado crea viajes e itinerarios personalizados adaptados a sus preferencias, mientras que sus expertos se encargan de toda la logística y las reservas.

Los planes son totalmente flexibles, e incluso se pueden cambiar durante el viaje por capricho. ¿Necesitas inspiración? Explore las ideas de viaje de Kensington Tours para obtener algunas ideas para su próxima aventura.

Chimu Adventures

Agencias de viajes en grupo con Chimu Adventures :Ya sea que se dirija al norte al Ártico o al sur a la Antártida, Chimu Adventures tiene el viaje de grupo polar perfecto para usted. Chimu Adventures tiene una de las opciones más variadas para viajes polares, con opciones de vuelo, crucero o una combinación de ambas para llegar a tu destino.

Para un viaje ultra único a la Antártida, Chimu Adventures ofrece cruceros que salen de Australia o Nueva Zelanda (la mayoría de los viajes a la Antártida salen de Argentina). ¿No puedes quedarte mucho tiempo? Reserve uno de los vuelos panorámicos de Chimu Adventures a la Antártida, que vuelan hasta el polo sur en un espectacular día de 16 horas.

Chimu Adventures es uno de los viajes en grupo más baratos a la Antártida, con tarifas que comienzan por menos de 5 5,000.

DuVine Cycling

Agencias de viajes en grupo con Duvine Cycling :Andar en bicicleta por las colinas de Italia o a través de las carreteras de montaña de Chile suena como un sueño, pero la logística parece desalentadora (especialmente si no desea transportar todas sus propias cosas de punto a punto). Enter: DuVine Cycling, una empresa de viajes de lujo para grupos pequeños que se especializa en viajes en bicicleta.

Con viajes por Europa, América Latina, África, Asia y los Estados Unidos, DuVine Cycling es el sueño de un ciclista. Elija entre viajes en bicicleta o mezcle las cosas con un recorrido en bicicleta y vela o una aventura multideportiva, sin importar qué, todo está incluido, desde lujosos alojamientos boutique hasta bicicletas de marca de primera calidad.

Abercrombie & Kent

Agencias de viajes en grupo con Abercrombie & Kent :Abercrombie & Kent ha estado deleitando a los viajeros más exigentes desde 1962. Hoy en día, llevan a los viajeros a aventuras inolvidables a través de 100 países diferentes y siete continentes. Aunque los viajes de Abercrombie & Kent son caros, abarcan experiencias únicas en la vida como viajes en jet privado por todo el mundo o cruceros chárter de lujo.

Hay viajes diseñados para viajeros individuales y familias, y los viajes en grupos pequeños tienen un máximo de alrededor de 14-18 personas.