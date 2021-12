Ver TV CABLE por INTERNET GRATIS legalmente! Canales Top

Es posible que no puedas obtener todo el contenido que deseas, pero puedes obtener más de lo que esperarías.

Hay muchas maneras de obtener contenido de televisión sin pagar dinero significativo. Si no ofrecen suficientes programas, puede complementarlos con un proveedor de transmisión.

Si bien no son gratuitos, los proveedores de transmisión hacen posible ver sus redes favoritas sin un contrato. También pueden ahorrarle más de 5 50 al mes.

Las antenas y los sitios de películas son geniales, pero pueden no ser suficientes para reemplazar todo el contenido que desea.

Si no eres fan de Amazon , hemos probado todos los dispositivos anteriores y todos funcionan bien.

Puedes leer nuestra guía sobre Amazon Fire Stick vs. Roku para saber cuál funciona mejor de los dos dispositivos principales.

Los dispositivos no tienen tarifas mensuales, pero pagará una tarifa mínima por la opción que elija. En algunos casos, es posible que pueda viajar con el dispositivo, ya que puede usarlo en varios dispositivos.

Si su televisor no proporciona acceso a las aplicaciones necesarias, es probable que tenga un puerto HDMI. Simplemente conecte un dispositivo en el puerto para acceder a una gran cantidad de contenido.

Al igual que otros DVR independientes, Fire TV Reast solo graba contenido de redes inalámbricas. No grabará contenido en plataformas de transmisión.

A las compañías de cable les encanta usar DVR para mantenerlo bajo contrato. Esta táctica funcionó conmigo. Me encantó nuestro DVR de DIRECTV y pensé que no podría vivir sin él.

Al igual que Crackle, Popcornflix es de uso gratuito. No es necesario que te registres para obtener una cuenta para ver películas.

No tienes que registrarte ni instalar nada para usar Crackle. Simplemente elija una película, haga clic en el título y comience a verla.

Si no eres miembro, puedes probar Prime gratis durante 30 días. Amazon ofrece un servicio de video independiente que cuesta $10.99 por mes.

Hacemos esto regularmente con programas de CBS y NBC. Incluso si el sitio web no emite contenido actual, es posible que ofrezca contenido de temporadas anteriores.

¿Qué pasa si no puedes ver un programa cuando sale al aire? Varias redes le permiten ver programas en línea de forma gratuita.

Sin acceso al cable tradicional, es posible que no sepa lo que está encendido todo el tiempo. La mejor manera de saber qué se está emitiendo es usar TV.com.

Este tipo de antena no es tan cara como cabría esperar. La antena de techo/exterior 1byone es una de las más vendidas en Amazon. Tiene un alcance de 150 millas.

Las antenas omnidireccionales están destinadas a interceptar señales en todas las direcciones. Son mejores cuando no sabes de dónde se origina la señal de TV.

Comprender los dos tipos de antenas no es difícil. Las antenas direccionales son mejores cuando:

Las antenas de hoy en día son elegantes y fáciles de instalar. Incluso si no eres un genio técnico, puedes instalar una antena en pocos minutos.

No es tan difícil como se podría pensar para conseguir la TELEVISIÓN de forma gratuita. Si estás gastando más de 2 200 en TV cada mes, hay otras opciones. Muchas personas lo hacen porque creen que las compañías de cable ofrecen el mejor valor. Ese no es el caso.

Si estás pensando en cortar el cordón y no sabes por dónde empezar, este post es para ti.

