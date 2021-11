Ver películas y series en Hulu: Cuando pensamos en los servicios de transmisión de video, el primer servicio que generalmente viene a nuestra mente es Netflix. Sin embargo, no es la única opción. Hay otros servicios de streaming que ofrecen contenido de vídeo premium. Uno de estos servicios es Hulu.

Ver películas y series en Hulu

Ventajas y desventajas de ver películas y series en Hulu

Utiliza la conexión a Internet y permite a sus usuarios ver películas y programas de televisión en sus dispositivos. Si bien puede no ser popular como Netflix o Amazon Prime, este servicio de transmisión de video todavía tiene mucho que ofrecer. Aquí, vamos a enumerar las ventajas y desventajas de Hulu. Por lo tanto, si está planeando probarlo, siga leyendo.

Al igual que Netflix, Hulu ofrece un período de prueba gratuita, por lo que puede probarlo. Si te gusta cómo funciona, puedes seguir pagando por el servicio. Si no, puede cancelar la membresía en cualquier momento. Sin embargo, es bueno saber los pros y los contras de la misma.

Ventajas de Hulu

Veamos los lados buenos de Hulu primero.

Función

Como he mencionado antes, Hulu puede no ser tan popular como Netflix o Amazon Prime, pero no significa que notará la falta de características. Puede transmitir sus programas de televisión y películas favoritas en cualquier dispositivo, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, Apple TV y Xbox. Encontrar qué ver a continuación es bastante simple. Por otra parte, Hulu viene con el historial de ver, por lo que puede mantener fácilmente el seguimiento de las películas y videos que le gusta ver.

Mira Episodios Recientes De Tus Programas De Televisión Favoritos

Si eres un adicto a los programas de televisión, definitivamente te encantará Hulu. Actualiza su biblioteca de programas de televisión con frecuencia, y no tienes que esperar demasiado para ver episodios recientes. Los episodios de los programas de televisión actuales generalmente están disponibles en Hulu un día después de que se emitan. Esto es bastante fantástico!

Hulu TV en vivo

Hulu tiene como objetivo mejorar, por lo que están mejorando constantemente su servicio. La compañía presentó Hulu con el servicio beta de TV en vivo. Puede ver más de 50 canales en vivo y bajo demanda. Mientras que Hulu ofrece una prueba gratuita de un mes para su servicio regular, la prueba gratuita para Hulu con TV en vivo dura solo 7 días. Vamos a discutir los planes más en la sección a continuación.

Diferentes Planes

Al igual que otros servicios de transmisión de video, Hulu ofrece diferentes planes. Por lo tanto, puede elegir el adecuado para sus necesidades y presupuesto. Hay un plan Hulu regular que viene con un precio de 7 7.99 por mes. Es bastante asequible, pero este paquete viene con comerciales. Si selecciona un plan que cuesta 1 11.99 por mes, disfrutará del contenido sin comerciales. Si nunca ha usado Hulu antes, obtendrá una prueba gratuita de un mes.

Como he mencionado en la sección anterior, Hulu introdujo Hulu con servicio beta de TV en vivo. Este servicio viene con un precio un poco más alto. Son 3 39.99 por mes. Para este plan, la prueba gratuita dura solo 7 días.

Contenido Original

Hulu tiene su propio contenido original y es bastante bueno. Por lo tanto, si lo prueba, puede encontrar algunos buenos programas de televisión y películas distribuidas por Hulu. Usted puede encontrar no solo programas de televisión, sino también películas y documentales.

Desventajas de Hulu

Pasemos ahora a las cosas que se pueden hacer mucho mejor.

No Puedes Ver Películas Y Programas De Televisión Sin Conexión

Como probablemente ya sabes, Netflix agregó la opción de descargar películas y programas de televisión y verlos sin conexión. Por el momento, Hulu no ofrece esta opción. Pero, pueden agregarlo pronto. Netflix lo evitó durante tanto tiempo, y al final, la compañía decidió que es lo mejor para finalmente agregarlo. Por lo tanto, podemos esperar lo mismo de Hulu.

No Tan Gran Selección De Películas

Esta es también una de las desventajas de Hulu. La selección de películas no es tan buena. Sin embargo, la compañía sigue agregando nuevas películas y mejorando lentamente su selección de películas. Por lo tanto, podemos enumerarlo como una estafa, pero por otro lado, debemos elogiar el hecho de que están mejorando la oferta de películas.

Sin Anuncios Solo Si Pagas Más

Hemos discutido diferentes planes que ofrece Hulu. El plan, digamos el básico, que cuesta 7 7.99 por mes viene con un gran defecto. Cuando vea programas de televisión y películas, se le interrumpirá con los comerciales. Eso es algo que a muchos usuarios no les gusta. Nadie disfruta de minutos de comerciales en medio de su programa favorito.

Si elige otro plan, que cuesta 1 11.99 por mes, podrá ver su contenido de video favorito sin anuncios. Pero como puedes ver, para hacerlo, tienes que pagar unos cuantos dólares extra. En términos de anuncios, Netflix es mucho mejor. No importa qué plan elijas, puedes ver el contenido que quieras sin anuncios.

Hulu Solo Está Disponible En Estados Unidos Y Japón

Otra desventaja de Hulu es el hecho de que el servicio está disponible solo en los Estados Unidos y Japón. También está disponible en las bases militares de los Estados Unidos. Por ahora, no puede usar este servicio en otras ubicaciones. Esperamos que esto cambie pronto.

Hemos enumerado las ventajas y desventajas de Hulu. Díganos cuál es su servicio de transmisión de video favorito. ¿Ya has probado Hulu? Si lo hizo, comparta su experiencia con nosotros en la sección de comentarios a continuación.