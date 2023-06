VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE HD ➤ 26 TOP SITIOS

By

Ver Películas gratis online HD: Te quedas con dos opciones: ir a pasar el rato con amigos o ver esa película con el fascinante avance de YouTube.

Ver Películas gratis online HD

Por un momento, la transmisión de la película te atrae, pero no puedes pensar en ningún sitio de transmisión de películas gratuito que pueda tenerla.

Los mejores sitios de transmisión para ver películas gratis online HD

El sitio tiene una interfaz de usuario limpia que es fácil de usar. Puede buscar una película de su elección según el género o el país.

Molestia Publicitaria muy baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; https://www.moviesjoy.to/

Ver Películas gratis online HD

En Movies Joy, puede transmitir las últimas películas y programas de televisión, incluidos los que se encuentran actualmente en los cines.

El sitio tiene una interfaz de usuario limpia que es fácil de usar. Puede buscar una película de su elección según el género o el país.

Si prefiere ver películas en función de sus calificaciones, puede buscar películas en función de sus calificaciones de IMDB.

No es necesario descargar las películas y no es necesario registrarse. Simplemente transmita películas gratis en línea, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Es uno de los mejores sitios de películas para transmitir películas en HD.

Puedes buscar series de televisión por temporadas

También le permite crear un perfil para guardar sus películas y episodios favoritos (opcional)

FMovies

Molestia publicitaria; mediana

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; http://fmovies.to/

Movies es uno de los mejores sitios de transmisión de películas gratuitos en 2022.

Tiene una interfaz de usuario elegante y atractiva. La interfaz está organizada y le permite buscar rápidamente las películas de su elección.

El sitio web también tiene una serie de categorías y opciones de clasificación para facilitar la navegación.

Puede transmitir películas gratuitas en línea sin descargarlas ni registrarse para transmitir el contenido. Sin embargo, el sitio web le permite crear una cuenta gratuita si desea actualizaciones y recomendaciones periódicas de películas.

Pero eso no es todo.

La capacidad de transmitir programas de televisión también es una de las principales razones por las que este sitio es popular entre los usuarios y los amantes del cine de todo el mundo. ¿Mencioné que la mayoría de las películas están en HD con subtítulos?

Los filtros de búsqueda de FMovie te permitirán buscar películas y programas de televisión por género, idioma, país y fecha de lanzamiento. Si no puede encontrar la película que está buscando, simplemente envíe al sitio una solicitud para la película.

Look Movie

Molestia de Anuncios; baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; https://lookmovie.io/

Busca sitios de transmisión gratuitos con contenido de alta calidad y una variedad de géneros de películas. La película lo tiene todo.

Desde las últimas películas hasta fascinantes clásicos antiguos y muchos más, casi no hay ninguna película que no encuentre en este sitio.

Si está buscando programas de televisión, este sitio web lo mimará. Look Movie no es solo una forma de disfrutar de las últimas películas, es uno de los mejores sitios de películas en línea gratuitos para hacerlo.

La interfaz es fácil de usar y los filtros de búsqueda lo ayudan a encontrar casi cualquier cosa que esté buscando. El sitio también tiene etiquetas para ayudarlo a localizar películas rápidamente. Incluso puede ordenar películas en función de sus calificaciones de IMDb y calidad de video.

El sitio alberga colecciones de películas HD de alta calidad para sus usuarios en constante crecimiento.

Sin embargo, es posible que algunos de los títulos populares no estén disponibles.

YesMovies

Molestia de Anuncios: Baja

Compatibilidad con Bloqueadores de Anuncios: Sí

Compatibilidad con VPN: Sí

Calidad de Transmisión: Hasta HD 1080

Sitio web: https://yesmovies.ag/

Buscas películas en inglés, chino, Japonés y coreano en HD, Yes Movies es el lugar para encontrarlos.

El sitio presenta películas de alta calidad de los Estados Unidos, la India y otros países. Transmitir películas gratis en este sitio es muy fácil. No tiene que descargarlos y no es necesario registrarse.

La función de búsqueda actúa como Google, proporcionándole múltiples resultados y recomendaciones relacionados.

El sitio web tiene una enorme base de datos de películas de alta definición. Puede buscar las últimas películas y programas de televisión seleccionando su país o región, géneros o calificaciones de IMDb. Si no puede encontrar lo que está buscando en el sitio web, puede solicitar una película específica.

No hay ventanas emergentes intrusivas, pero el sitio tiene anuncios mínimos. Los anuncios y las ventanas emergentes solo aparecen una vez cuando desea ver películas.

MovieTube en Línea

Molestia Publicitaria; alta

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de Transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; https://movietube.video

Te gustaría ver películas gratis en otros idiomas que no sean el inglés

MovieTube Online es un servicio gratuito de transmisión de películas en línea que le permite ver películas y programas de televisión en inglés, chino e hindi sin descargarlos.

Con una enorme base de datos de las últimas y más antiguas películas en línea gratuitas, este es uno de los mejores sitios de transmisión de películas gratuitos para ver sus programas de televisión favoritos y películas populares.

Las películas son de alta calidad y son completamente gratuitas para su placer visual. Para ver películas gratis, no tienes que registrarte o registrarte.

La mayoría de los sitios de transmisión de películas gratuitos ofrecen una amplia gama de categorías para buscar la película que le gustaría ver, y MovieTubeOnline no es diferente.

Además, el sitio le permite buscar películas por nombre o año de lanzamiento. Puede seleccionar películas según el género: Bollywood, crimen, acción, guerra, drama, histórico, horror, biografía, documental, niños, patriótico y muchos más.

Amazon Prime

Buscas la mejor alternativa a Netflix. Lo tienes: Amazon Prime

Amazon Prime es uno de los mejores sitios de transmisión de películas en línea del mundo para ver películas en HD sin intrusiones publicitarias, al igual que Netflix.

Hay muchas películas y series de televisión originales de Amazon Prime para disfrutar.

Las películas y los programas de televisión no son las únicas razones por las que los usuarios se apresuran a los sitios web de transmisión gratuita como Amazon Prime. Este servicio de transmisión permite a las personas disfrutar de miles de canciones y álbumes y leer libros Kindle.

Durante 30 días, Amazon Prime le permite transmitir películas sin problemas en sus mejores dispositivos de transmisión, como su televisor inteligente, teléfono inteligente, PC o consola de juegos, de forma gratuita. Las películas se pueden transmitir en plataformas Android e iOS.

Active su prueba gratuita de 30 días de Amazon Prime y disfrute de una rápida transmisión de películas en línea.

Mymovies

Molestia publicitaria, muy alta

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; parcial

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 720

Sitio web; https://yomovies.lol/

Otro sitio de transmisión de películas superior con una gran colección de películas de Hollywood, programas de televisión, películas de Bollywood y películas tamiles es YoMovies.

Cualquier película que quieras ver, la puedes encontrar aquí. Todas las películas y programas son gratuitos.

Una de las características que hace de este sitio uno de los mejores sitios web gratuitos de transmisión de películas en línea es que puede ver películas sin descargarlas ni registrarse.

Puede seleccionar las películas, programas de televisión y otro contenido de video que desee en función de categorías predefinidas como Bollywood, Audio Dual, Hollywood, Series en inglés y más.

La mayoría de los videos están disponibles en hasta 720p HD. Sin embargo, también puede encontrar algunos videos de 1080p.

Este sitio web gratuito de transmisión de películas en línea tiene dos servidores de transmisión para la mayoría de las películas, lo que le permite transmitir su contenido de video de manera más rápida y fluida.

El sitio de transmisión tiene una interfaz limpia y fácil de usar. Sin embargo, encontrará muchos anuncios antes de poder comenzar a transmitir su película favorita.

123Películas

Molestia Publicitaria; muy alta

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; parcial

Compatibilidad con VPN; selectiva

Calidad de transmisión: hasta HD 1080

Sitio web; https://123movies.producción/

Hemos agregado 123Movies a nuestra lista de los mejores sitios de transmisión de películas gratuitos, principalmente por falta de opciones

Este sitio web le permite ver películas gratis en línea. Este sitio de películas presenta títulos antiguos y nuevos de todos los géneros. También presenta las películas y programas de televisión más populares en línea.

Es uno de los sitios web de películas gratuitas más populares para ver películas en línea gratuitas. Sin embargo, 123Movies está plagado de anuncios y ventanas emergentes. Es posible que deba hacer clic varias veces antes de que le permita abrir un enlace correctamente. Puede tomar de 2 a 3 intentos hacer clic en una miniatura de película y de 5 a 6 intentos obtener la transmisión de la película.

El bloqueador de anuncios redujo la cantidad de ventanas emergentes, pero no pudo eliminarlas por completo.

Este sitio web no es compatible con VPN. Es posible que tenga dificultades si está utilizando una VPN. Por lo tanto, recomiendo usar uno de los otros sitios web de esta lista.

Yify TV

Molestia de anuncios; baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 720

Sitio web; https://yifymovies.tv/

Yify TV es otro servicio gratuito de películas en línea que ha perdurado a lo largo de los años y se ha ganado los corazones de muchos.

El sitio web le permite ver películas y programas de televisión. Puede transmitir películas o descargarlas en su dispositivo. Para una experiencia de descarga perfecta, el sitio proporciona enlaces de torrent.

Al ser un veterano, este sitio web tiene una gran biblioteca de películas y programas de televisión para que explore. Pero también puede obtener películas nuevas y populares que se pueden ver de forma gratuita.

La interfaz de usuario también es digna de mención, ya que es simple y minimalista. Esto garantiza que el sitio se cargue a la velocidad del rayo.

El sitio web tiene una página web nueva y una antigua, por lo que puede trabajar con la que le resulte más cómoda.

Finalmente, puede buscar una película por su nombre, género, país o calificación de IMDb. O puede encontrar películas por temas de tendencias.

Desafortunadamente, no encontré muchos videos full HD en este sitio. Es posible que deba conformarse con hasta 720p HD para la mayoría de los videos.

Yify TV tiene muy pocos anuncios. Y, si está utilizando un bloqueador de anuncios, apenas notará ninguno.

SolarMovie

Molestia de anuncios; baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; https://wwv.solarmovie.una/

Una de las razones por las que incluí SolarMovie en esta lista de los mejores sitios de transmisión en movimiento gratuitos es que tiene anuncios mínimos. Si bien la mayoría de los sitios muestran toneladas de ventanas emergentes, este sitio web solo mostrará una o dos.

Solarmovie también cuenta con toneladas de videos de calidad full HD.

Los filtros de búsqueda permiten encontrar películas por géneros y países. El sitio ofrece un nivel impresionante de información sobre las películas que alberga.

Cuando no puede encontrar una película de su elección en este sitio, puede solicitarla fácilmente.

Estas características colocaron a SolarMovie en mi lista de los mejores sitios de transmisión de video.

Puede comenzar a transmitir en solo unos pocos clics. El sitio web también le permite ver los avances de películas y programas.

Torrents de dominio público

Molestia de anuncios; baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; http://www.publicdomaintorrents.info/

Los Torrents de dominio público no son un sitio de transmisión. Solo te permite descargar películas y programas a través de torrent.

Sin embargo, estoy presentando Torrents de Dominio Público en mis sitios de transmisión de video en línea gratuitos porque alberga miles de películas y programas de televisión de dominio público.

Todo el contenido es de dominio público y está libre de derechos de autor. Esto hace que los Torrents de Dominio Público sean muy seguros para visitantes y aficionados.

Para descargar cualquier contenido de este sitio, deberá descargar el software BitTorrent.

El sitio presenta películas de una variedad de géneros, como acción, animación, comedia, guerra, aventura, misterio, drama y romance.

TorHD

Molestia de anuncios; baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; https://torhd.cc/

Otro sitio web que merece aparecer en esta lista de los mejores sitios web de películas gratuitos es rHD.

To rHD es uno de los mejores sitios web de películas gratuitos porque puedes encontrar casi todo lo que quieras en esta plataforma.

Este sitio no aloja su contenido. Utiliza plataformas de terceros para distribuir contenido.

Tenga en cuenta que Torah no transmite contenido en su sitio web. La única forma de ver los videos es descargándolos.

El único problema con el sitio es que hay algunos anuncios de clickbait. Por lo tanto, debe tener cuidado o usar una VPN con un bloqueador de anuncios.

Explore Torch hoy para obtener contenido gratuito en uno de los mejores sitios web de películas gratuitas en 2022.

Putlocker

Molestia publicitaria; mediana

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; https://ww2.putlocker.Ventilador/

Sigues buscando sitios de transmisión de películas gratuitos para ver películas en línea de forma gratuita. Sin problemas.

Putlocker es un sitio web increíble y seguro que no requiere registro para ver películas. Es uno de los sitios de películas más populares del mundo.

Las películas alojadas en esta plataforma no están alojadas por el equipo de Putlocker. En su lugar, están alojados en sitios de terceros.

Es un sitio genial con una interfaz de usuario ordenada. Puede encontrar una lista de películas de tendencias y el contenido principal de IMDb.

También puede encontrar información como tramas de películas, calidad de video y calificaciones de IMDb cuando revisa las miniaturas del contenido del sitio.

El sitio web también le permite transmitir películas sin problemas, independientemente del dispositivo que esté utilizando, ya sea un teléfono inteligente, computadora, tableta o smart TV.

Marque Putlocker como uno de sus sitios de transmisión de películas para películas interesantes y de tendencia. Además, consulte algunas de las mejores alternativas de Putlocker.

Sony Crackle

Molestia de anuncios; ninguna

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; no es necesario

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; https://www.crackle.com/

Te imaginas el tipo de contenido que disfrutarás cuando un sitio web de transmisión sea administrado por Sony Entertainment

Este tipo de contenido es lo que estás destinado a disfrutar cuando pruebes Sony Crackle. Lo interesante de Crackle es que la plataforma de transmisión presenta toneladas de películas gratuitas para su placer visual. El contenido de video incluye acción, terror, ciencia ficción, aventura y deportes.

El único problema es que Sony Crackle está restringido a ciertas regiones. Sin embargo, si usa una VPN, puede cambiar su dirección IP a una ubicación donde esté disponible.

La mayoría de las películas que se encuentran en línea se encontrarán aquí, además de series de televisión y programación original.

Es posible transmitir películas gratis con la aplicación Sony Crackle en su PlayStation, Xbox, Google TV, dispositivo Android, dispositivo iOS, Reproductor de Blu-ray Disc de Sony, Reproductor de Blu-ray de Samsung y mucho más.

Por lo tanto, queridos aficionados al cine, usen su navegador web o aplicación para explorar Sony Crackle hoy y experimentar otra dimensión de la transmisión.

Aquellos que no lo sepan, también pueden instalar la aplicación Crackle en FireStick.

Canal de Roku

Molestia de anuncios; ninguna

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; no es necesario

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; https://www.roku.com/en-gb

Esta lista no estaría completa sin el canal Roku, otro gran sitio para transmitir películas gratis.

Antes de ahora, solo podías ver series de televisión en el canal Roku. Pero eso ha cambiado, y ahora puedes ver muchas películas y programas de televisión gratuitos y de pago en línea.

El contenido que se encuentra en este sitio es de primera calidad, totalmente legal y se actualiza con frecuencia.

No puede equivocarse al agregar Roku Channel a sus sitios favoritos de transmisión de películas en línea gratuitos.

Tubi TV

Molestia de anuncios; baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; s

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; https://tubitv.com/home

Todavía está interesado en obtener las últimas películas y series de televisión en alta calidad?

Con más de 7,000 títulos, incluidas películas y series de televisión, Tubi TV es uno de los mejores sitios de transmisión de películas en línea gratuitos del mundo.

Registrarse en este sitio es opcional, por lo que los amantes del cine pueden transmitir el contenido de este sitio web sin registrarse si lo desean. Tubi TV no ofrece una suscripción paga a los usuarios, el contenido es completamente gratuito para ver.

Puede transmitir contenido de Tubi TV de forma gratuita utilizando su navegador web, dispositivos Android e iOS, consolas PlayStation y Xbox, Amazon Fire TV, Xfinity X1, Apple TV y televisores inteligentes Samsung y Sony.

En esta plataforma, hay anuncios y ventanas emergentes mínimos que perturban su experiencia de transmisión. Pero para deshacerse de ellos por completo, necesitará una VPN con un bloqueador de anuncios.

Ve a ver Tubi TV por ti mismo ahora y experimenta este increíble sitio web de transmisión de películas.

Además, consulte cómo obtener Tubi TV en Amazon Fire TV Stick.

Hulu

Molestia de anuncios; ninguna

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; no es necesario

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de Transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; http://www.hulu.com/

La plataforma tiene una enorme biblioteca de películas. Aquí, podrás encontrar y ver miles de películas y series de televisión estadounidenses de alta calidad en línea. El sitio web es una empresa conjunta de NBC, Fox y ABC networks.

Hulu no es gratuito, pero ofrece una prueba gratuita para que pueda ver su contenido antes de hacer un compromiso monetario. Una suscripción básica a Hulu le otorgará acceso al contenido de la plataforma con anuncios, y un plan más caro le otorgará acceso al contenido de la plataforma sin anuncios. En cualquier caso, podrás recibir notificaciones de nuevos lanzamientos.

Desafortunadamente, la biblioteca de Hulu está restringida solo a residentes de EE. Pero si vives fuera de los Estados Unidos, ¡aún puedes acceder al sitio con una VPN!

Visite Hulu hoy y comience a disfrutar de películas y series de televisión premium. Simplemente no olvide usar una VPN si no es residente de los EE.

Vumoo

Molestia de anuncios; baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 720

Sitio web; http://vumoo.to/

Si otros sitios de transmisión de películas tienen bibliotecas, entonces Vumoo es una catedral de películas. Su colección de películas es enorme.

Cuenta con más de 60.000 películas, y el número sigue aumentando a diario. Así que tendrás películas más que suficientes para ver. El sitio web presenta películas nuevas y antiguas.

Otra cosa que distingue a Vumoo de otros sitios de películas es su diseño nítido y fresco. Además, las películas están alojadas en servidores de transmisión rápida, y los anuncios son mínimos y no intrusivos.

Puedes buscar películas en función de sus géneros, actores y títulos. Las películas son de primera calidad. Cuando haces clic en una película, obtendrás detalles como una sinopsis, el año de estreno y la calidad de la transmisión.

Ve a ver Vumoo por ti mismo y disfruta de películas en streaming gratis.

YouTube

YouTube no es solo un sitio de transmisión de videos. También puedes ver películas gratis en el gigante de la transmisión de video.

Ya sea que acceda a YouTube con un navegador web o la aplicación, puede estar seguro de tener una experiencia inmersiva y obtener muchas recomendaciones atractivas basadas en el contenido que ve.

Otra cosa buena de ver películas en YouTube es que los anuncios aquí se pueden omitir o evitar por completo usando una VPN con un bloqueador de anuncios.

Lo único es que, a diferencia de la mayoría de los sitios web de esta lista, YouTube no se dedica solo a alojar películas. Aquí, obtendrás videos divertidos, parodias, contenido motivacional, autoayuda y una gran cantidad de otros tipos de contenido de video.

Dado que la plataforma no es estrictamente para películas, no tiene filtros de búsqueda para ayudarlo a encontrar fácilmente las películas exactas que desea. En YouTube, no podrás buscar películas por país, año de estreno y género.

Entonces, si quieres la sensación de un sitio de transmisión de películas real, es mejor que uses los otros sitios de películas gratuitos de esta lista.

Dicho esto, navega por YouTube para disfrutar de videos divertidos, interesantes y motivadores.

PopcornFlix

Molestia de anuncios; baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; no

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; http://popcornflix.com/

Popcornflix es otro nombre popular en el mundo de la transmisión de películas en línea. Popcornflix tiene una enorme biblioteca de películas para ayudarte a disfrutar de tu tiempo libre.

Puede encontrar títulos antiguos y recientes de alta calidad aquí. Popcornflix también proporciona suficientes detalles para que usted determine si una película vale la pena su tiempo.

El sitio web en sí es fácil de navegar. Para descargar o ver películas, tendrás que desactivar el bloqueador de anuncios. El acceso a este sitio web también está restringido, por lo que necesitará una VPN para navegar por su contenido si vive en una región donde no está disponible.

Entonces, quieres comer palomitas de maíz y transmitir películas en casa en lugar de visitar la pantalla grande Popcornflix es el sitio web en el que estar.

Pluto TV

Pluto TV trasciende los servicios que ofrecen la mayoría de los sitios web de transmisión de películas en línea. Este es un sitio de transmisión de video que actúa como un servicio de transmisión de TV en vivo en línea.

Esto se debe a que no solo puedes ver películas, sino que también podrás ver cientos de canales de televisión gratuitos.

Entonces, si eres el tipo de persona que siempre está en movimiento y no tiene mucho tiempo para ver televisión, Pluto TV es definitivamente una alternativa inteligente a considerar.

Otros canales y contenido que puede transmitir en esta red de transmisión incluyen noticias, documentales y deportes.

Si aún tiene dudas, el sitio web es gratuito para todos. Sí, gratis! Entonces, si desea desconectar su TV por cable, estará bien con Pluto TV.

La interfaz de usuario se ha diseñado para que se vea y se sienta como un televisor cotidiano. El sitio web también ha hecho posible que los visitantes se desplacen por una lista de canales.

Nunca más te pierdas las noticias en vivo. Visite Pluto TV para comenzar a ver sus canales y contenido de video favoritos.

También puedes instalar Pluto TV en Amazon FireStick.

SpaceMov

Molestia de anuncios; baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 720

Sitio web; https://spacemov.sitio/

Ver Películas gratis online HD- ver películas gratis completas- páginas para ver películas- películas online gratis sin virus

SpaceMov es otro sitio web de películas gratuito que ofrece una colección decente de contenido (incluidas películas y programas).

A pesar de ser un sitio web gratuito, SpaceMov no te molesta con anuncios o ventanas emergentes. Puede encontrar un par de ellos aquí y allá, pero nada intrusivo.

El sitio web funciona con bloqueadores de anuncios y VPN. Sin embargo, solo encontré transmisiones de hasta 720p. Es posible que las transmisiones Full HD no estén disponibles.

Pavo real TV

Molestia de anuncios; baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; https://www.peacocktv.com/

ver películas gratis en español

Peacock TV es una plataforma estadounidense de entrega de contenido over-the-top propiedad de Comcast.

Es un servicio de transmisión legítimo/oficial.

Peacock TV tiene una enorme biblioteca de contenido de películas y programas de televisión.

Puedes ver tus videos favoritos en un navegador en una computadora o descargar aplicaciones para Android, iOS, Roku, Fire TV y más.

Peacock TV está disponible actualmente solo en los Estados Unidos. Si vive en otro lugar, puede usar una VPN para transmitir contenido.

MovieStars

Molestia publicitaria; alta

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; https://moviestars.to/

Estrellas de cine contiene una biblioteca de contenido decente. Es un servicio de terceros y, por lo tanto, es recomendable que utilice una VPN con él.

Este servicio está respaldado por publicidad. Encontrará muchas ventanas emergentes y redireccionamientos al hacer clic en los enlaces.

Si no está utilizando un bloqueador de anuncios, se encontrará con más ventanas emergentes. Sin embargo, con el bloqueador de anuncios, puede reducirlos considerablemente.

Si bien encontrará casi todas las películas o programas aquí, es posible que algunas de ellas no se reproduzcan.

StreamM4U

Molestia de anuncios; baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; no

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; http://streamm4u.com/

Streams es uno de los sitios de transmisión de películas gratuitos más populares y ofrece una sólida colección de películas y programas de televisión en línea.

Este sitio web transmite contenido en calidad HD de hasta 1080. Tiene casi todas las películas o programas que podrías pedir.

Lo más impresionante es que apenas tiene anuncios o ventanas emergentes, incluso si no tiene un bloqueador de anuncios.

Sin embargo, no funcionó con Express VPN y Surf shark incluso después de probar varios servidores y ubicaciones. Por lo tanto, existe el riesgo de que exponga su dirección IP a cualquier persona que pueda estar monitoreando sus actividades en línea.

Se recomienda que transmita solo desde los sitios web que funcionan con una VPN para evitar problemas en el futuro.

Xumo TV

Molestia publicitaria; muy baja

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN: Sí

Calidad de Transmisión: Hasta HD 1080

Sitio web: https://xumo.tv

Sumo TV es otro servicio de transmisión over-the-top que ofrece películas y programas gratuitos.

Xumo TV fue fundada en 2011 y ahora es propiedad de Comcast.

Es un servicio legítimo con toneladas de contenido para horas de visualización.

Este servicio está disponible actualmente solo en los Estados Unidos. Sin embargo, con una VPN puedes verlo desde cualquier parte del mundo.

Flixtor

Molestia de anuncios; ninguna

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 720

Sitio web; https://flixtor.to/home

Flixtor es un sitio web de transmisión gratuito que ofrece toneladas de películas y programas en una variedad de géneros.

Este servicio está completamente libre de publicidad. Sin embargo, hay una trampa. Puedes ver películas de hasta 6 meses y programas de hasta 3 meses de forma gratuita. Para cualquier cosa más antigua, debe pagar una suscripción mensual de $14.95.

El otro inconveniente es que la mayor parte de su contenido está en resolución 720p. Los videos full HD son difíciles de encontrar en este sitio web.

Esta es la razón por la que el sitio web aparece tan abajo aquí.

123 Frío

Molestia publicitaria; alta

Compatibilidad con bloqueadores de anuncios; sí

Compatibilidad con VPN; sí

Calidad de transmisión; hasta HD 1080

Sitio web; https://123chill.to/

123Chill es otro sitio web gratuito de transmisión de películas con mucho contenido.

Encontrará todas las películas y programas nuevos y antiguos en este sitio.

Sin embargo, el sitio web está inundado de anuncios y ventanas emergentes. Es posible que deba lidiar con una docena de ventanas emergentes antes de comenzar a transmitir su contenido favorito.

Afortunadamente, el sitio web es compatible con el bloqueador de anuncios. Con el bloqueador de anuncios activado, puede reducir la cantidad de ventanas emergentes en al menos la mitad.

Sin embargo, hay otros sitios web decentes con menos anuncios en esta lista que puede probar en lugar de 123Chill.

Wmoviesgratis

Los mejores sitios de transmisión de películas gratuitos no son solo sitios web que transmiten películas y programas de televisión; tienen ventajas que hacen que los visitantes y espectadores sigan regresando. Uno de esos sitios que es muy popular entre los usuarios es Watch Movies Free (anteriormente 123GOstream).

Los amantes de las películas y los programas de televisión acuden en masa a este sitio de transmisión de películas para disfrutar también de dibujos animados, novedades cinematográficas y nuevas series de sus programas de televisión favoritos.

Además de ver cualquier película de su elección en línea de forma gratuita, puede descargar las películas y series de televisión a su dispositivo de transmisión.

Finalmente, la interfaz es ordenada y fácil de ver. No hay ventanas emergentes ni publicidad intrusiva en el sitio web.

Dado que las películas de este sitio son gratuitas, comience a transmitir su contenido favorito ahora.