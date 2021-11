Ver películas gratis con Vudu y tv de Walmart: Si eres un frecuente Walmart.com comprador, es posible que haya tropezado con el servicio de transmisión bajo demanda Vudu mientras navega por compras.

Vudu, que es propiedad de Walmart, ofrece algunos de los nuevos lanzamientos más buscados en el mundo del cine y la televisión para su compra o alquiler. Pero es posible que se sorprenda al saber que también promociona más de 10,000 películas y episodios de televisión de forma gratuita. Este contenido está disponible de forma gratuita debido a la inclusión de anuncios.

Todo lo que debes Saber Sobre Vudu

Con los servicios de suscripción tan populares como siempre, es interesante ver a Walmart (Vudu) y Amazon (IMDb TV) aumentando sus bibliotecas de contenido gratuito e invirtiendo en contenido original para sus servicios gratuitos.

Tabla de Contenidos

¿Qué Es Vudu?

Cómo ver Vudu

Contenido Disponible en Vudu

Experiencia de usuario para Vudu

Reflexiones Finales

Dado que a Team Clark siempre le gusta una opción de entretenimiento gratis, decidimos echar un vistazo más profundo a las opciones de transmisión de Vudu.

Pruebe el servicio en la aplicación de teléfono Android, el dispositivo de transmisión Roku y el sitio web. Esta revisión destacará algunas de mis experiencias en cada uno.

Aunque Vudu cobra por gran parte de su contenido, la revisión se centra en la parte del servicio que es gratuita. Si decides probar Vudu, ten en cuenta que encontrarás bastante contenido de «pago». El contenido gratuito está claramente etiquetado en su propia sección.

Esta revisión es una de las muchas que realizamos como parte de nuestra serie de televisión de transmisión gratuita. Puede obtener más información sobre nuestras estrategias para obtener transmisión gratuita de TV aquí:

¿Qué Es Vudu?

Vudu es un servicio de streaming bajo demanda que fue adquirido por Walmart en 2010. Aunque el gigante minorista originalmente posicionó el servicio como un «casillero en línea» para películas y programas de televisión comprados o alquilados a través de la plataforma, ahora también cuenta con una colección de contenido gratuito. El contenido gratuito consta de más de 10,000 películas y episodios de televisión que tienen anuncios insertados intermitentemente en la experiencia de visualización.

A los efectos de esta revisión, nos centraremos únicamente en la parte de transmisión gratuita de Vudu.

¿Cómo ver Vudu?

El contenido gratuito en Vudu se puede consumir a través de la mayoría de los dispositivos conectados a Internet, pero primero debe crear una cuenta para el servicio.

Proceso de Registro

Aunque el contenido que estamos buscando es gratuito, Vudu todavía requiere que cree un nombre de usuario y contraseña para usar el servicio. Después de todo, es probable que este contenido se vea como una puerta de entrada estratégica a posibles compras de otros productos.

Puede registrarse a través de su Walmart.com cuenta, por lo que si ya hace compras en línea con Walmart, es posible que ya tenga acceso a Vudu. Registrarse usando su cuenta de Facebook también es una opción.

Tenga en cuenta que el siguiente paso del proceso de registro le pedirá la información de su tarjeta de crédito. Esto es opcional. Dado que solo estamos utilizando la parte de contenido gratuito de este sitio, podemos omitir ese mensaje de forma segura y seguir disfrutando del catálogo de transmisión gratuita.

Si te preocupa registrarte, Vudu te permitirá navegar por el catálogo de contenido gratuito sin convertirte en miembro del sitio.

Dispositivos y Aplicaciones

Vudu tiene una aplicación disponible para descargar en Google Play Store (para dispositivos Android) y Apple App Store (para dispositivos iOS). Esta es la forma óptima de disfrutar de Vudu en su teléfono o tableta.

Hay otras formas de acceder al servicio, incluidas las aplicaciones de dispositivos de transmisión y directamente a través de su navegador web:

Vizio, Samsung y LG Smart TVs

Consolas de juegos PlayStation, XBox y Nvidia

Dispositivos de transmisión Roku, Google Chromecast y Tivo

Teléfonos y tabletas Android y Apple iOS

Ordenadores operativos Windows y Mac

Sony, Samsung y LG reproductores Blu-ray

Fuego del Amazonas TV

Dispositivos Xfinity

Contenido Disponible para Transmitir en Vudu

En el momento en que se escribió este artículo, Vudu promocionaba más de 10,000 películas y episodios de televisión que calificaban como contenido gratuito. Una búsqueda en el catálogo gratuito de películas reveló más de 8,200 opciones. El catálogo gratuito de televisión tiene más de 862 temporadas de series de televisión. Vudu también está trabajando en nuevo contenido original.

Películas Populares

Hay algunas grandes estrellas de Hollywood unidas a las películas en la parte de transmisión gratuita de Vudu. Sin embargo, como habrás adivinado, no hay muchos títulos que consideraríamos «nuevos lanzamientos» en esta sección. Estos están reservados para alquiler o compra con Vudu. En cambio, el menú de películas gratuitas tiene una selección de películas que son un poco más antiguas. Algunos ya se pueden encontrar en las estaciones de televisión por cable tradicionales.

El contenido disponible para la transmisión gratuita cambia a menudo. He aquí un vistazo a algunas de las películas disponibles de forma gratuita en el momento de escribir este artículo:

Apocalypto

Cincuenta Sombras de Grey

Empleados II

Highlander

Hierro de Bombeo

La Noche de los Muertos Vivientes

El Homesman

Maggie

opción

Joe

Títulos como No Country for Old Men, Destino Final, Seven, Jerry Maguire y Hancock han estado libres en la plataforma en el pasado.

Populares Series de Televisión

La sección gratuita de la televisión de Vudu que ofrece promociona 633 temporadas de series de televisión. Al igual que la selección de películas, los títulos más reconocibles son un poco anticuados. Hay algunas opciones reconocibles y aún relevantes para niños como Thomas the Tank Engine.

Aquí hay una muestra de las series de televisión disponibles para streaming:

3ra Roca del Sol

Hell’s Kitchen

Incendio

Alf

A Tierra de por Vida

Gracia Bajo Fuego

Thomas y sus amigos

Aprovechar

Sonic X

Doc Martin

Transformers (Animación)

Sofá Grande y Cómodo

Programas como Roseanne, La Familia Addams, Archivos Forenses y Pistas de Blue han estado disponibles para la transmisión gratuita en la plataforma en el pasado.

Contenido Original

En septiembre de 2019, Vudu debutó una serie de transmisión original llamada Mr. Mom. Está basada en la película de 1983 del mismo nombre.

Mr. Mom no va a ser el único contenido original de streaming disponible en Vudu. Un informe de Variety indica que hay varios proyectos nuevos en la lista para su futura publicación.

Sin embargo, no está claro si estas nuevas versiones estarán disponibles en la parte libre de Vudu. Es posible que tengas que pagar para ver este nuevo contenido.

Experiencia de usuario para Vudu

Ahora que tienes una mejor idea del tipo de contenido gratuito que está disponible en Vudu, echemos un vistazo a la experiencia del usuario.

¿Qué Tan Malos Son los Anuncios?

Hay un precio que pagar por la transmisión gratuita, y es con su tiempo y paciencia para la publicidad pagada.

Vudu te golpea con anuncios antes de que comience tu contenido, lo cual me parece menos que ideal. Si no está seguro de una serie que nunca ha visto antes y desea probar unos minutos del programa antes de decidir ver todo el episodio, ya está bloqueado en un descanso comercial. Eso es inteligente por parte de Vudu, pero doloroso para el usuario. Usando la aplicación Roku, rutinariamente vi tres comerciales de 20 segundos antes de que mi programación siquiera comenzara.

Dibujé un episodio aleatorio de Roseanne, que es una de las series de televisión gratuitas más populares del servicio, para ver cómo es la experiencia del usuario. Aquí hay un rápido desglose de los anuncios:

Desglose de Anuncios de Episodios de TV

Cuatro descansos parecen mucho para un espectáculo que tiene un tiempo de ejecución de menos de 22 minutos, pero supongo que depende de su perspectiva. En poco menos de cuatro minutos de comerciales, el episodio tomó aproximadamente 26 minutos para ver de principio a fin. Eso es aún mejor que la típica franja horaria de televisión de 30 minutos.

En más de una ocasión, me encontré con un anuncio interactivo que me dio precios en el artículo que estaba tratando de vender y una manera de hacer clic en un enlace para obtener más información o para comprar. Eso puede ser útil para algunos usuarios, pero otros pueden considerarlo intrusivo.

La repetición fue otro problema con los anuncios. El mismo grupo de cinco o seis anuncios apareció inevitablemente en la rotación pesada durante la mayoría de mis descansos comerciales.

Interfaz de Usuario

Vudu hace un trabajo muy agradable de separar su contenido gratuito basado en anuncios del contenido que está vendiendo o alquilando. Para encontrarte en el contenido gratuito a través de la aplicación móvil, deberás hacer clic en la barra de menú de tres líneas en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccionar «Gratis. «Desde Roku app o web, la opción gratuita está justo ahí en la página de inicio.

Una vez que estés en la sección gratuita, Vudu hace que sea bastante fácil clasificar películas y series de televisión por separado. Me pareció útil que pueda alternar entre las opciones» Más visto «y» Fecha de lanzamiento » para ver rápidamente lo que es popular y lo que es nuevo. Utilizar los filtros le permite aplicar restricciones de género a esas opciones también:

Al hacer clic en una pieza de contenido del menú, Vudu le ofrece una buena cantidad de información sobre el producto antes de su visualización, lo cual es bueno. Por ejemplo, echa un vistazo a esta tarjeta de vista previa en Scooby-Doo: La película. Ofrece una calificación Rotten Tomatoes, calificación de los usuarios de Vudu, sugerencia de edad de visualización, un tráiler de vista previa y más.

Consejos para Disfrutar del Vudu

¿Te ha llamado la atención parte del contenido disponible? Aquí hay algunos consejos para disfrutarlo en Vudu:

Toma tus bocadillos temprano: Dada la previsibilidad de los anuncios antes del comienzo del contenido, tienes una oportunidad incorporada de ignorar el primer conjunto de anuncios mientras te preparas para ver el programa. Úsalo a tu favor.

Dada la previsibilidad de los anuncios antes del comienzo del contenido, tienes una oportunidad incorporada de ignorar el primer conjunto de anuncios mientras te preparas para ver el programa. Úsalo a tu favor. Utilice el modo Niños: Si tiene hijos en su vida, probablemente valga la pena utilizar esta función. Vudu ofrece la capacidad de configurar códigos pin y bloquear ciertos tipos de contenido que pueden no ser apropiados para la edad de todo su hogar.

Si tiene hijos en su vida, probablemente valga la pena utilizar esta función. Vudu ofrece la capacidad de configurar códigos pin y bloquear ciertos tipos de contenido que pueden no ser apropiados para la edad de todo su hogar. Conecte Su Walmart.com Cuenta: Si ya tiene una cuenta a través de Walmart.com, será un poco de un ahorro de tiempo para simplemente iniciar sesión con eso. Además, a veces hay beneficios de las compras realizadas en Walmart.com eso podría obtener contenido adicional gratuito o con descuento en su cuenta de Vudu.

Pensamientos finales sobre Vudu

Todavía está tratando de decidir si debe agregar Vudu a su cartera de streaming? Aquí hay algunos pros y contras para pensar:

Vudu: Pros y Contras

Pros

Sección «Gratis» fácil de navegar

Opciones de protección infantil

Lista creciente de contenido original

Contras

Anuncios antes del inicio del contenido

Opciones de series de TV con fecha

Comerciales repetitivos

Conclusiones

El contenido gratuito de Vudu es decente, pero claramente quiere dirigirte al contenido pagado en el servicio. Y desde la perspectiva de la biblioteca de contenido, Vudu no es tan bueno como el disponible en servicios rivales como Tubi TV o IMDb TV.

Los esfuerzos de contenido original son donde Vudu podría separarse de la competencia en el mercado de servicios de transmisión de video bajo demanda gratuitos. Sin ninguna barrera de costo real para probar Vudu, vale la pena intentarlo como una alternativa de transmisión por suscripción.

