Ver PELÍCULAS de DC MOVIES! Universo extendido en ORDEN

DC MOVIES.- Una guía para la transmisión de películas de DC en orden de lanzamiento y eventos cronológicos.

Si quieres ver las películas de DC en orden, tenemos buenas noticias. No hay necesidad de transmitirlos más rápido que una bala antes de que desaparezcan de sus respectivos servicios.

La próxima película de The Flash va a hacer las cosas bastante confusas (Michael Keaton está de vuelta como Batman, junto a Ben Affleck como otro Batman! Ver películas de DC en orden de lanzamiento es un proceso bastante sencillo, pero las cosas se complican un poco más si quieres verlas en orden cronológico. Sin mencionar la Liga de la Justicia de Zack Snyder, aunque no es canónica.

DC y su estudio hermano Warner Bros. han estado haciendo varias películas de Batman y Superman durante décadas, pero el DCEU es el primer universo cinematográfico compartido que abarca múltiples personajes de superhéroes.

Los personajes principales incluyen a Henry Cavill como Superman, Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como la Mujer Maravilla, Jason Momoa como Aquaman, Zachary Levi como Shazam y Margot Robbie como Harley Quinn.

Aquí están las películas de DC en orden de lanzamiento, junto con donde se pueden encontrar en streaming en línea.

(Tenga en cuenta que la disponibilidad de las películas en los servicios de transmisión fluctúa mes a mes.)

1. El hombre de Acero (2013)

Reparto: Henry Cavill como Clark Kent / Superman, Amy Adams como Lois Lane, Michael Shannon como General Zod, Diane Lane como Martha Kent, Kevin Costner como Jonathan Kent, Laurence Fishburne como Perry White y Russell Crowe como Jor-El Transmisión en HBO Max.

2. Batman v Superman: El amanecer de la Justicia (2016)

Reparto: Ben Affleck como Bruce Wayne / Batman, Henry Cavill como Clark Kent / Superman, Gal Gadot como Diana Prince / Wonder Woman, Amy Adams como Lois Lane

Transmisión en HBO Max

3. Suicide Squad (2016)

Reparto: Will Smith como Deadshot, Margot Robbie como Harley Quinn, Jared Leto como el Joker, Viola Davis como Amanda Waller y Joel Kinnaman como Rick Flag

Transmisión en HBO Max

4. La mujer maravilla (2017)

Reparto: Gal Gadot como Diana Prince / Wonder Woman, Chris Pine como Steve Trevor, Connie Nielsen como la reina Hipólita, Robin Wright como el General Antiope y David Thewlis como Ares

Transmisión en HBO Max

5. La Liga de la Justicia (2017)

Reparto: Ben Affleck como Bruce Wayne / Batman, Henry Cavill como Clark Kent / Superman, Gal Gadot como Diana Prince / Wonder Woman, Amy Adams como Lois Lane, Jason Momoa como Arthur Curry / Aquaman, Ezra Miller como Barry Allen / The Flash y Ray Fisher como Victor Stone / Cyborg

Transmisión en HBO Max

6. Ver Aquaman (2018)

Reparto: Jason Momoa como Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard como Mera, Willem Dafoe como Nuidis Vulko, Patrick Wilson como Mar Marius, Yahya Abdul-Mateen II como David Kane / Manta Negra y Nicole Kidman como Atlanna

Transmisión en HBO Max

7. ¡Shazam! (2019)

Reparto: Zachary Levi como Shazam, Asher Angel como Billy Batson, Mark Strong como Dr. Thaddeus Silvana, Jack Dylan como Freddy Freeman y Djimon Hounsou como Shazam

Alquilar / comprar en Amazon o Apple

8. Aves rapaces (2020)

Reparto: Margot Robbie como Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead como Helena Bertinelli/La Cazadora, Jurnee Smollett-Bell como Dinah Lance / Canario Negro, Rosie Pérez como Renee Montoya, Ella Jay Basco como Cassandra Cain, Chris Messina como Victor Zsasz y Ewan McGregor como Roman Sionis / Máscara Negra:

Transmisión en HBO Max

9. La mujer maravilla 1984 (2020)

Reparto: Gal Gadot como Diana Prince / Wonder Woman, Chris Pine como Steve Trevor, Kristen Wiig como Barbara Minerva / Cheetah, Pedro Pascal como Max Lord, Robin Wright como General Antiope y Connie Nielsen como la reina Hipólita

Alquilar en Amazon o Apple

10. La Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021)

Intérpretes: Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lanee, Connie Nielsen, J. K. Simmons

Transmisión en HBO Max

11. El Escuadrón Suicida (2021)

Reparto: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, Jai Courtney, Peter Capaldi

Actualmente fuera de HBO Max, saliendo en Blu-ray y DVD el 26 de octubre de 2021.

DC MOVIES.- Películas de DC en orden cronológico

1. Mujer Maravilla

Ambientada principalmente en 1918 durante la Primera Guerra Mundial; flashbacks a la antigua era de los dioses

2. Mujer Maravilla 1984

Ambientada en 1984; prólogo durante un período de tiempo indeterminado en la isla de Themyscira.

3. Hombre de Acero

Ambientado alrededor de 2013; prólogo sobre Krypton unos 20 años antes; flashbacks de la infancia de Clark Kent en Smallville

4. Batman v Superman: El amanecer de la Justicia

Ambientada alrededor de 2015, unos 18 meses después del Hombre de Acero; flashbacks de la infancia de Bruce Wayne en 1981; flashforwards a la Tierra post-apocalíptica.

5. Escuadrón Suicida

Ambientado alrededor de 2016, alrededor de un año después de Batman v Superman; flashbacks a eventos pre-Man of Steel

6a. Liga de la Justicia

Ambientado alrededor de 2017, unos dos años después de Batman v Superman y un año después de Suicide Squad; flashback del intento de toma de posesión de Steppenwolf miles de años antes

6b. Liga de la Justicia de Zack Snyder

Corte del director y versión alternativa de la película

7. Aquaman

Ambientado alrededor de 2017, varios meses después de la Liga de la Justicia; flashbacks a 1985 y la infancia de Arthur Curry.

8. ¡Shazam!

Ambientada durante la Navidad de 2018; flashback a 1974 de la historia de origen de Thaddeus Sivana

9. Aves Rapaces

Set circa 2020, unos cuatro años después de Suicide Squad

10. El Escuadrón Suicida

Ambientada en 2021, confirmada por el director James Gunn.

DC MOVIES.- Películas de DC en orden: Próximamente

Aquí están las próximas películas de DCEU que llegan a los cines. Echa un vistazo a nuestra lista completa de próximas películas de DC para más:

Adán Negro (29 de julio de 2022)

Director / a: Jaume Collet-Serra

Reparto: Dwayne Johnson como Black Adam, Noah Centineo como Atom Smasher, Aldis Hodg como Hawkman, Quintessa Swindell como Cyclone y Marwan Kenzari

The Flash (Nov. 4, 2022)

Director: Andy Muschietti

Reparto: Ezra Miller como Barry Allen / The Flash, Ben Affleck como Bruce Wayne / Batman, Michael Keaton como Bruce Wayne / Batman y Sasha Calle como Supergirl

Aquaman 2 (Dic. 16, 2022)

Director: TBD

Reparto: Jason Momoa como Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard como Mera, Yahya Abdul-Mateen II como David Kane / Manta Negra

¡Shazam! Furia de los Dioses (2 de junio de 2023)

Director: TBD

Intérpretes: Zachary Levi como Shazam, Michelle Borth como Mary Marvel