VER ANIME con CRUNCHYROLL >>AHORA! Precios y MÁS>>

Atrapado dentro y en la necesidad de un poco de entretenimiento? No busque más que Crunchyroll, uno de los mejores servicios de transmisión de anime dedicados que puede encontrar. Desde series y películas japonesas animadas hasta dramas asiáticos e incluso manga, Crunchyroll tiene mucho que ofrecer incluso a aquellos que no son fanáticos del anime.

Entonces, ¿cómo funciona Crunchyroll y qué planes de suscripción ofrece? Vamos a saltar y echar un vistazo más de cerca. Puede inscribirse en el servicio en el siguiente enlace:

¿Qué es Crunchyroll?

Formado en 2006, Crunchyroll es un servicio de streaming bajo demanda centrado principalmente en animación japonesa. Está disponible en todo el mundo y tiene el catálogo de streaming más grande de anime con licencia. Actualmente, cuenta con 100 millones de usuarios registrados y cuatro millones de suscriptores de pago.

Lo que diferencia a Crunchyroll de la competencia es que puedes disfrutar de la mayor parte de su contenido de forma gratuita. Puede transmitir sus programas y películas de anime favoritos con solo registrarse para obtener una cuenta gratuita.

Si no sabes hablar japonés, no te preocupes; los programas de anime y las películas están traducidos y subtitulados o doblados en una amplia variedad de idiomas. Además, nuevos episodios de anime aparecen en el servicio tan rápido como una hora después de su debut en Japón.

Si no puedes esperar a que salga la próxima temporada de tu anime favorito, puedes leer el manga (cómics japoneses) en el que se basa. Crunchyroll tiene una gran biblioteca de manga y muchos títulos están disponibles de forma gratuita.

A principios de diciembre de 2020, Sony anunció que su división Funimation anime adquiriría Crunchyroll por $1.175 mil millones. El acuerdo fue aprobado y finalizado a principios de este año. No está claro si el acuerdo afectará a Crunchyroll, pero te mantendremos informado.

¿Vale la pena Crunchyroll?

Si eres un fan incondicional del anime o manga, definitivamente deberías inscribirte en Crunchyroll. Su biblioteca de programas de anime clásicos y actuales es extensa, y también podría estar interesado en revisar la selección de manga también. Lo mejor de todo es que puede ver gran parte de su contenido de forma gratuita, siempre que pueda lidiar con comerciales y una resolución baja de 480p. Sus tarifas de suscripción pagadas son razonables, y también puede deshacerse de los anuncios y obtener videos de mayor resolución.

¿Dónde está disponible?

Crunchyroll afirma que el servicio está disponible en más de 200 países. Sin embargo, no todos los programas o películas de Crunchyroll anime están disponibles en todos los países. Esto se debe a una serie de factores, incluidos los derechos de licencia de transmisión que pueden ser diferentes en su país de origen.

Dispositivos Compatibles

El servicio está disponible en las siguientes plataformas:

Teléfonos y tabletas iOS

Teléfonos y tabletas Android

Decodificadores Roku, sticks de transmisión y televisores inteligentes

Amazon Fire TV streaming sticks, decodificadores y televisores inteligentes

Android TV smart TV

Consolas de juegos Sony PlayStation 3, 4 y Vita

Consola de juegos Microsoft Xbox One

Consola de juegos Nintendo Wii U

Google Chromecast

Acceso web a través del navegador en Crunchyroll.com

Aplicación de Windows 10

El servicio solía estar disponible para las consolas Microsoft Xbox 360 y Nintendo Wii, pero esas aplicaciones ahora han sido descontinuadas.

Planes de suscripción y precios

El servicio de streaming tiene cuatro planes cada uno con diferentes ventajas. Aquí están las principales diferencias y cómo decidir qué plan es el mejor para usted. Puedes inscribirte en todos los planes en el siguiente enlace:

¿Puedo ver Crunchyroll gratis? En resumen, sí. Para los observadores casuales y los que acaban de entrar en la animación japonesa, una membresía gratuita suele ser la mejor opción. Le permite transmitir la mayor parte del contenido disponible en definición estándar o 480p. Esta membresía está respaldada por anuncios, lo que significa que encontrará anuncios tanto al ver anime como al leer manga. También tendrás que ser un poco paciente si quieres ver nuevos episodios ya que no están disponibles al instante.

En resumen, sí. Para los observadores casuales y los que acaban de entrar en la animación japonesa, una membresía gratuita suele ser la mejor opción. Le permite transmitir la mayor parte del contenido disponible en definición estándar o 480p. Esta membresía está respaldada por anuncios, lo que significa que encontrará anuncios tanto al ver anime como al leer manga. También tendrás que ser un poco paciente si quieres ver nuevos episodios ya que no están disponibles al instante.

Crunchyroll Fan no solo elimina todos los anuncios, sino que le otorga acceso al catálogo completo de anime, manga y dramas. Esto incluye simulcasts y simulpubs, para que pueda ver o leer contenido nuevo tan pronto como salga. La experiencia de visualización también se actualiza — con Fan puede ver sus favoritos en resolución 720p y 1080. Sin embargo, está limitado a una sola transmisión simultánea a la vez. La suscripción de fans de Crunchyroll cuesta 7 7.99 al mes, con una prueba gratuita de 14 días.

Esto tiene todo en el nivel de ventilador más barato, pero aumenta el número de transmisiones simultáneas por cuenta de uno a cuatro. También tienes acceso a la visualización fuera de línea de anime con este plan. Finalmente, recibirá un descuento de $15 en cualquier compra única de Cr 100 en la tienda Crunchyroll cada tres meses. La suscripción a Crunchyroll Mega Fan cuesta 9 9.99 al mes, con una prueba gratuita de 14 días.

Suscripción de fans definitiva Este nivel tiene todo en los paquetes Fan y Mega Fan. Sin embargo, puede acceder a hasta seis flujos simultáneos por cuenta con este nivel. Cada año, también recibirá una bolsa de botín especial enviada a usted. Obtienes un descuento de 2 25 en cualquier compra única de Cr 100 en la tienda Crunchyroll cada tres meses. La suscripción a Crunchyroll Ultimate Fan cuesta 1 14.99 al mes, con una prueba gratuita de 14 días.

Suscripción a VRV

Si vives en los Estados Unidos y amas todas las cosas nerd, no solo el anime, es posible que quieras ver VRV. Este servicio de transmisión agrupa una serie de canales de anime, juegos y dibujos animados en uno, incluido Crunchyroll. Una suscripción premium a VRV le proporcionará los mismos beneficios que una membresía de Fan de Crunchyroll sin inconvenientes. También tienes acceso a HIDIVE, Cartoon Hangover, Mondo Media y más por 9 9.99 al mes.

Crunchyroll y HBO Max

HBO Max también tiene una serie de programas de anime de la biblioteca Crunchyroll para transmitir en su propio servicio (ambos servicios son actualmente propiedad de AT&T). Puedes transmitir de 20 a 30 títulos de anime en HBO Max. Esto está destinado a dar a esos suscriptores una muestra del catálogo de Crunchyroll y no está destinado a reemplazarlo.

Otras características

Como mencionamos, los niveles de suscripción de pago ofrecen funciones como descargas de programas a dispositivos móviles. También admiten más transmisiones simultáneas por cuenta, junto con descuentos en la tienda de productos del servicio. El servicio también tiene su propio servicio de noticias para anuncios generales de anime. Puede subir su propia imagen o cualquier imagen para ser su perfil. Los miembros de pago también pueden aparear su página de perfil con diferentes diseños.

Crunchyroll está ejecutando una prueba beta abierta en su sitio web. Además de una interfaz de usuario rediseñada, agrega características como recomendaciones basadas en su historial de visualización anterior. También puede crear su propia lista de seguimiento, junto con listas personalizadas que le permiten organizar y etiquetar programas de anime en cualquier tipo de categoría. También puede pausar un programa y luego continuar desde donde lo dejó, desde sus tres programas más vistos recientemente.

Controles parentales

Crunchyroll ofrece contenido hecho para niños, junto con programas de anime más maduros y películas para adultos. Al momento de escribir este artículo, solo hay una pequeña función de control parental disponible. Te mostramos cómo activarlo:

Inicie sesión en su cuenta de Crunchyroll y luego haga clic en el icono de su perfil. Toca o haz clic en Configuración en el menú. Toque o haga clic en la opción Configuración de vídeo. Por último, bajo el Filtro de Contenido para adultos caja, cambie la caja para que muestre Ocultar contenido para adultos.

Usted puede hacer lo mismo para la selección de manga en el servicio. Tenga en cuenta que si sus hijos conocen su cuenta y contraseña, pueden cambiar los controles para mostrar contenido para adultos.

El mejor anime para ver en Crunchyroll

Entonces, si está convencido y quiere probar Crunchyroll, ¿qué debe ver primero? Le alegrará saber que Crunchyroll ofrece cantidad y calidad. Desde clásicos de culto poco conocidos hasta éxitos mundiales, tiene algo para todos.

Pero, ¿qué puedes ver? El catálogo de Crunchyroll consiste principalmente en series de anime. Ofrece una gran cantidad de programas populares clásicos como One Piece y Gundam, pero también es el mejor lugar para ver nuevos lanzamientos en línea.

Puede acceder a las transmisiones simultáneas: los nuevos episodios de las principales series generalmente están disponibles para ver solo una hora después de que se emitan en Japón. No te preocupes si no hablas un poco de japonés — también hay algunas grandes películas de anime en Crunchyroll, pero la elección es un poco más limitada. Lo mismo se aplica a los dramas asiáticos, ya que la lista de títulos disponibles cambia regularmente.

Encontrarás todos los favoritos de shonen de larga duración llenos de acción como Naruto, Bleach, One Piece y más. Son perfectos para aquellos que disfrutan de series largas, gracias a la inmensa cantidad de episodios que la mayoría de estos programas tienen. Sin embargo, también puedes disfrutar de series de acción más cortas que son igual de excelentes en One-Punch Man, JoJo’s Bizarre Adventure y Attack on Titan.

Los fanáticos de la fantasía, por otro lado, pueden ver el misterioso y cautivador anime Mushishi. Si desea agregar un poco de romance a la mezcla, la reciente serie The Ancient Magus’ Bride también es una visita obligada. Por último, no podemos recomendar lo suficiente a Yuri on Ice, un éxito de anime deportivo de 2016 que ha cautivado al público desde entonces.

En 2020, el servicio comenzó a abandonar todas las nuevas series de anime que produjo o coprodujo, bajo el sello Crunchyrolls Originals. Han incluye espectáculos como Torre de Dios, OIKAWA: Sobre la Luna para Ti, y El Dios de la Escuela Secundaria con más en las obras.

Alternativas

Crunchyroll no es el único servicio de transmisión que ofrece algunos grandes programas de anime y películas. Aquí hay un par de otros servicios que cualquier fanático del anime debe revisar:

Funimation

Funimation, propiedad de Sony, también es una gran fuente de lanzamientos de anime de Japón. Puedes ver series clásicas en el servicio como Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, My Hero Academia, Cowboy Bebop, Tokyo Ghoul y mucho más. Como mencionamos. Funimation adquirió Crunchyroll, por lo que las cosas pueden cambiar, pero por ahora, es posible que desee registrarse para ambos servicios.