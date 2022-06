By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Ventajas y desventajas de las criptomonedas: Las criptomonedas tienen el potencial de remodelar el mundo financiero tal como lo conocemos y de cuestionar la existencia misma de la infraestructura financiera tradicional. Pero, ¿Cuáles son los pros y los contras de las criptomonedas? ¿Cómo decide en cuál invertir—o si invertir en absoluto?

Ventajas y desventajas de las criptomonedas

Ventajas y desventajas de las criptomonedas

Si estás un poco confundido con las criptomonedas, no te preocupes. Estamos aquí para desglosar las ventajas y desventajas de la criptomoneda, para que pueda aprender todo lo que necesita saber. Y si aún está atascado, consulte nuestra guía de criptomonedas para principiantes.

5 ventajas de la criptomoneda

Si bien las criptomonedas son un invento relativamente reciente (Bitcoin, por ejemplo, se inició en 2009), definitivamente llegaron para quedarse, con todos sus beneficios. Desde perspectivas de fuertes retornos hasta operaciones 24/7 en una infraestructura transparente y ultrasegura, el mundo de las criptomonedas tiene mucho que ofrecer, si sabe cómo aprovecharlo.

1. Alto riesgo y la posibilidad de obtener grandes recompensas

Ventajas y desventajas de las criptomonedas

Hay más de 10,000 criptomonedas en el mercado hoy en día y cada una tiene sus propias peculiaridades particulares. Pero todas las criptomonedas tienen algunas cosas en común, como su tendencia a experimentar picos (y caídas) repentinos en el valor. Los precios son impulsados principalmente por la oferta de monedas de los mineros y la demanda de los compradores. Y estas dinámicas de oferta y demanda pueden resultar en fuertes rendimientos. El precio de Ethereum, por ejemplo, se duplicó aproximadamente de julio de 2021 a diciembre de 2021, un gran día de pago para los inversores que se subieron a bordo en el momento adecuado.

2. La tecnología blockchain subyacente a la criptomoneda es inherentemente segura

Ventajas y desventajas de las criptomonedas

Algunos de los principales beneficios de las criptomonedas no están vinculados a las monedas en sí, sino a la infraestructura que las respalda. Esa es la cadena de bloques, el libro mayor de almacenamiento de datos descentralizado que rastrea cada transacción realizada en él. Una vez que realiza una entrada en la cadena de bloques, nunca se puede borrar. Y con la cadena de bloques almacenada de forma descentralizada en múltiples computadoras, ningún pirata informático puede acceder a toda la cadena de una sola vez; cualquier información almacenada en ella es segura para siempre.

3. Adiós a los bancos tradicionales-hola a un sistema financiero más justo y transparente

Ventajas y desventajas de las criptomonedas

En general, nuestro sistema financiero gira en torno a terceros intermediarios que procesan transacciones. Esto significa que si realiza una transacción, está depositando su confianza en uno o más de estos intermediarios, y la recesión de principios de la década de 2000 hizo que mucha gente se preguntara si era una buena idea. La cadena de bloques y las criptomonedas ofrecen una alternativa. Pueden ser vistos por cualquier persona, en cualquier lugar, para que pueda participar en los mercados financieros y realizar transacciones sin intermediarios de ningún tipo.

4. Operaciones de cifrado durante todo el día

Ventajas y desventajas de las criptomonedas

Otra ventaja que tienen las criptomonedas sobre los bancos es que los criptomercados siempre están abiertos. Con las monedas que se extraen y las transacciones que se registran durante todo el día, no tiene que esperar a que la bolsa de Nueva York, el NASDAQ o cualquier otro intercambio comiencen a operar durante el día si desea comprar, vender o intercambiar criptomonedas. Esto ha tenido tal impacto que las bolsas de valores regulares también están considerando la opción de negociar acciones fuera del horario bancario regular, aunque eso aún podría estar lejos. Así, para los inversionistas que están en movimiento 24/7, crypto quizás la mejor manera de generar ingresos fuera de las horas normales de trabajo.

5. Las criptomonedas podrían ayudar a los inversores a vencer la inflación

Ventajas y desventajas de las criptomonedas

Las criptomonedas no están vinculadas a una sola moneda o economía, por lo que su precio refleja la demanda global en lugar de, por ejemplo, la inflación nacional. Pero, ¿qué pasa con la inflación de las criptomonedas en sí? Como inversor, puede estar tranquilo, en su mayor parte. El número de monedas está limitado, por lo que la cantidad disponible no puede salirse de control, por lo tanto, no hay inflación. Algunas monedas (como Bitcoin) tienen un límite general, otras (como Ethereum) tienen un límite anual, pero de cualquier manera, este enfoque mantiene a raya la inflación.

5 desventajas de la criptomoneda

Entonces, eso es mucho brillo, pero ¿las perspectivas para las criptomonedas son realmente tan doradas? Echemos un vistazo a algunos de los inconvenientes. Algunos se resuelven fácilmente, otros no tanto, pero siempre vale la pena tenerlos en cuenta.

1. Comprender la criptomoneda requiere tiempo y esfuerzo

Las criptomonedas pueden tardar un tiempo en entender. Si no eres un nativo digital, el concepto de criptomoneda (y mucho menos la cadena de bloques) puede parecer cualquier cosa menos una segunda naturaleza. Y tratar de invertir en algo que realmente no entiendes es en sí mismo un riesgo. Hay muchos recursos en línea disponibles para ayudarlo (incluida la serie de blogs de N26 sobre criptomonedas), pero aún necesitará dedicar algo de tiempo para comprender realmente los pros y los contras de invertir en criptomonedas.

2. Las criptomonedas pueden ser una inversión extremadamente volátil

Mientras que el precio de una criptomoneda puede aumentar a máximos vertiginosos (¡con beneficios asociados para los inversores!) también pueden estrellarse a mínimos aterradores con la misma rapidez. Por lo tanto, si está buscando obtener rendimientos estables, esta podría no ser la mejor opción. El mercado de criptomonedas se nutre fundamentalmente de la especulación, y su tamaño relativamente pequeño lo hace más vulnerable a las fluctuaciones de precios. Eso, a su vez, puede causar estragos en el valor de las monedas, una de las principales desventajas de la criptomoneda.

3. Las criptomonedas aún no han demostrado ser una inversión a largo plazo

Si bien las criptomonedas se han vuelto ampliamente conocidas y aún están ganando popularidad, vale la pena recordar que solo han existido durante poco más de una década. El concepto solo surgió realmente con la publicación de un libro blanco sobre Bitcoin en 2008. Los mercados de valores, por el contrario, pueden mirar hacia atrás en siglos de historia. La Bolsa de Londres, por ejemplo, se fundó en 1801. El oro ha sido un custodio de valor comprobado durante milenios. Pero cryptocurrencies? Nadie sabe realmente qué sucederá con las criptomonedas en el futuro, y debe ser valiente para ingresar a estas aguas inexploradas como inversor.

4. Las criptomonedas tienen serios problemas de escalabilidad

Se le podría perdonar por pensar que las monedas digitales operan a la velocidad del rayo, y lo hacen, hasta cierto punto. Pero en cierto nivel se topan con problemas importantes que dificultan su implementación a gran escala. Los propios proveedores de criptomonedas admiten que esto es un problema, y las personas detrás de Ethereum dicen que la cadena de bloques ha alcanzado «ciertas limitaciones de capacidad» que ralentizan la velocidad a la que se pueden procesar las transacciones. Esta puede ser una experiencia frustrante para los participantes de la transacción, por no mencionar las posibles pérdidas financieras que puede causar.

5. Los novatos en criptografía son vulnerables a los riesgos de seguridad

Es posible que las criptomonedas no tengan los riesgos que conlleva el uso de intermediarios centrales, pero eso no significa que estén completamente libres de problemas de seguridad. Como propietario de una criptografía, podría perder la clave privada que le permite acceder a sus monedas y, con ella, a todas sus tenencias. Y luego está la piratería, el phishing y todos los demás intentos de obtener el control por medios maliciosos. Esto es algo a lo que los inversores experimentados están atentos, pero es más probable que los inversores más nuevos sean vulnerables a este tipo de trampas.

¿Cuál es la mejor criptomoneda para invertir?

No hay una criptomoneda que sea sustancialmente mejor que todas las demás. Todo se reduce a preferencias personales, pero hay cosas que te gustaría tener en cuenta. Piense en su tolerancia al riesgo individual; ¿puede soportar perder una parte sustancial de su inversión si su moneda elegida se desploma en valor? ¿Está utilizando la moneda únicamente para generar rendimientos, o espera pagar cosas con ella también? ¿Se trata solo del dinero o está buscando invertir en una moneda con un impacto social o ambiental más amplio? Un enfoque fácil es simplemente elegir el líder del mercado, Bitcoin. Es la criptomoneda original y la que también ha acumulado la mayor base de información.

¿Cuáles son los pros y los contras de Bitcoin?

Bitcoin, que se comercializa bajo la abreviatura BTC, viene con una serie de beneficios. Tiene un límite de 21 millones de monedas, está garantizado que es a prueba de inflación y sus precios llamativos sin duda ofrecen a los inversores margen para cosechar recompensas. Y Bitcoin es la criptomoneda más aceptada para pagos. Por supuesto, tiene sus inconvenientes. La infraestructura de blockchain de Bitcoin comienza a ralentizarse una vez que supera una tasa de siete transacciones por segundo (¡un problema real si se considera que Visa procesa alrededor de 1,700 transacciones por segundo!). Y debido a que es la criptomoneda más conocida de todas, es un objetivo clave para piratas informáticos y estafadores de todo tipo. Para obtener más información sobre Bitcoin, consulte nuestro artículo ¿Qué es Bitcoin?.

¿Qué más debo saber antes de operar con criptomonedas?

Las criptomonedas pueden ser un campo minado para los nuevos inversores. Desde terminología desconocida hasta tecnología compleja, es un tema al que es necesario acostumbrarse. Como con todo, el comercio de criptomonedas conlleva beneficios y riesgos, pero N26 está aquí para ayudar. Ya sea que desee pagar lo esencial de todos los días con Bitcoin o usar otra moneda para reforzar su cartera de inversiones, podemos mostrarle todos los pros y los contras de la criptomoneda.