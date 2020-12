El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, el partido del Gobierno), Diosdado Cabello, advirtió hoy que “no hay comida para quien no vote” en las legislativas del 6 de diciembre, y prometió una “lección de soberanía”.

Diosdado Cabello aseguró que el chavismo “dará una lección de soberanía a la oposición y al imperio norteamericano” en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“Vamos a dar una lección al Imperio, durante las elecciones, demostraremos, que en Venezuela, es el pueblo quien elige la Asamblea Nacional, que elige al Presidente de la República”, dijo.

Diosdado Cabello, que es considerado como el segundo hombre más fuerte del chavismo, habló durante un acto de campaña, en el Estado venezolano de Bolívar (sureste de Caracas), durante el cual subrayó que los nuevos diputados “continuarán el trabajo para consolidar las políticas para el pueblo”.

Cabello, que es también presidente de la Asamblea Constituyente (AC, compuesta únicamente por simpatizantes del régimen), instó a los venezolanos a votar masivamente en las elecciones parlamentarias, “por cualquiera de los partidos que conforman la Alianza revolucionaria”.

Según un video publicado por la imprenta venezolana, Diosdado Cabello dijo además que “no habrá comida para quien no vote” en las elecciones parlamentarias del domingo.

“Hay que ir a votar. Por supuesto, y quien no vota no come, para quien no vota no hay comida. Quien no vote, no come, le aplicamos una cuarentena allí, sin comer”, dijo.

La oposición venezolana ya ha reaccionado, y acusa al vicepresidente del PSUV de “amenazar a la población”.

“A la dictadura de Maduro le queda sólo la amenaza como movilizadora del fraude (elecciones) del 6 de diciembre. Pelo dice que no hay comida para los que no votan, pero no hay comida desde hace mucho tiempo. Más de 9 millones de venezolanos sufren de inseguridad alimentaria debido a la crisis que ha creado”, escribió El diputado Carlos Vecchio en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, acompañado por una foto de ancianos comiendo sopa, el opositor dice además que “más de 5 millones de venezolanos emigraron en busca de comida y recursos fuera de Venezuela porque usted arrasaron con todo”.

“Ni hablemos de la desnutrición infantil y de la dolarización (indicación de precios de productos en dólares) de facto de la economía que agrava la situación”, subrayó.

La prensa venezolana dice que aunque “hace unos días el Observatorio contra el fraude” denunció que los candidatos chavistas están utilizando cajas de alimentos a precios subsidiados “para hacer campaña y captar votos en el 55,60% de los municipios del país”.

También que un informe publicado en 2019 por la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet advirtió que “con el agravamiento de la crisis económica, las autoridades comenzaron a utilizar los programas sociales de manera discriminatoria, por motivos políticos y como instrumento de control social”.