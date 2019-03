Agentes del Servicio Secreto Venezolano han detenido durante la madrugada de este jueves, Roberto Marrero, jefe de gabinete del autoproclamado presidente interino. La información ha sido confirmada por el líder del grupo Parlamentario del partido de Juan Guaidó.

“Esta mañana, el régimen de usurpadores irrumpió ilegalmente en mi casa y la de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente Juan Guaidó“. La información fue difundida en Twitter por Sergio Vergara, líder parlamentario de la voluntad Popular, partido del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Más tarde, el servicio Bolivariano de inteligencia (SEBIN), acabaría deteniendo a Marrero, denunció Vergara.

El propio Juan Guaidó también denunció la detención en las redes sociales y dijo que desconocía el paradero de Roberto Marrero.

El líder parlamentario del partido de la oposición al régimen de Nicolás Maduro señaló que, en el momento de su detención, Marrero le dijo que “plantaron” armas en su casa para inculparlo. Habrán sido plantadas dos armas y una granada.

“No sabemos dónde está. Debe ser liberado inmediatamente”, reaccionó Guaidó en la red social.

Al principio, las noticias también reportaban el arresto de Vergara, pero este ya dijo en Twitter que además de Marrero, el que fue secuestrado fue su chofer. Los agentes estuvieron en la casa de Vergara pero, según este, preguntaron por Marrero. Los dos son vecinos.

“En mi casa y en la de Marrero entraron más de 40 empleados de SEBIN con armas grandes y 12 camionetas. La casa de Roberto fue violada. Estuvieron más de tres horas en nuestras casas, se llevaron a Roberto y a mi chofer”, escribió. En un segundo mensaje en esta red social, pidió a la comisaria de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, que pidiera la liberación de ambos. “El régimen pretende manchar a ciudadanos honrados incriminándolos”, concluyó.

Tanto Vergara como Marrero acompañaron a Guaidó a su regreso a Caracas el 4 de marzo, después de haber salido del país (en contra de una decisión del tribunal que le había prohibido salir) el 23 de febrero, durante la acción de intento de entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela. Guaidó estuvo en Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador.

El Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeyo, ya ha condenado La detención de Marrero. “Pedimos su liberación inmediata. Vamos a responsabilizar a los involucrados”, escribió en Twitter.

The United States condemns raids by Maduro’s security services and detention of Roberto Marrero, Chief of Staff to Interim President @jguaido. We call for his immediate release. We will hold accountable those involved.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 21, 2019