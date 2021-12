VENDIÓ HUMO: NO PASÓ NADA CON DENUNCIAS DE CUARTO PODER

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

¿Negoció información que iba a revelar en audios y videos sobre «coimas» con proveedores en el búnker de Breña? ¿Cada vez hay menos luz al final del túnel? Ahora la ciudadanía ya no sabe que pensar sobre la vacancia?

“La estafa periodística de hoy podría desinflar el voto de vacancia del martes 7. Nadie sabe para quién trabaja (¿o sí?), el dinero no tiene color ni sentimiento».



Primero, me queda claro que parte del objetivo se cumplió, generar zozobra, aumentar especulaciones y acrecentar la crisis. Que sucedió con la promocionada información que habían videos y audios? Cuarto Poder, debe responder que hay detrás de este despelote.

Segundo, ¿Qué elperiodista Juan Carlos Tafur -que se coloca el chaleco de “imparcial”- en Panorama, deslinde de toda responsabilidad al Presidente Castillo, que no existe audio alguno? Olvida que la imagen negativa solo se la creo “Pedro Marmaja” con sus deplorables errores-subida del dólar, el pollo, el gas, aceite, cierre de 4 minas, etc etc.- y no de la DBA?

La firme, es un azco lo hecho por Cuarto Poder, creó una situación de incertidumbre en el país que por cierto incidió en desconfianza de inversionistas. Se hizo una imagen negativa del país ante el mundo y no presentaron el audio bomba ni video sobre las visitas del Presidente y los personajes cuestionados o es que lo aceitaron? Ceguera selectiva? Todo eso constituye incapacidad moral en cualquier país normal.

Acá lo único queda es que el Presidente Pedro Castillo, aclare si Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Breña intentó evitar el reportaje es asesor de facto: Sus declaraciones revelarían pedido de favores que afectarían gravemente la libertad de prensa y podría constituir ilícitos», así de simple.

«No saquen eso y las primicias se las damos a ustedes, vamos a darle los títulares a ustedes pero apóyennos esta vez. Estamos saliendo de una gran crisis y si nuevamente vamos a empezar con eso, pucha, nos ponen más inestables. Al menos por esta vez apóyennos», insistió Sánchez al productor de Cuarto Poder.

Mejor dicho, te doy una entrevista exclusiva en estudio pero no sacas el reportaje con la denuncia ¿Algo así?. ¿Un presidente entrevistado dos días antes de su vacancia en el mismo programa del que todos hablan hoy? ¿A nadie le intriga como se habría negociado esa entrevista? Es evidente que hay algo oscuro de tras de todo.

OJO: En respuesta a Cuarto Poder y América TV, lo dijo hace unos minutos el Dr. Omar Cairo en RPP: «Chanchita NO es coima. El presidente NO es responsable de lo que hagan los integrantes de su gobierno. No aplica la autoría mediata como en el caso Fujimori».

¿Qué pasó, qué pisó?

Qué significa lo que se vio en Cuarto Poder: Una entrega de dinero. Dos vehículos afuera de la calle Sarratea, uno que suele manejar el sobrino del presidente y el otro un activo contratista con el Estado? ¿La grabación entre el congresista de Perú Libre, Alex Paredes de la facción magisterial, negociando con otro congresista de AP, para evitar la interpelación de Castillo… parecido al caso Mamani?

¿Del sobrino de Castillo, Fray Vasquez Castillo, recibiendo dinero en dólares supuestamente para su tio Pedro Castillo; audio grabado por la misma López (quien anteriormente habria grabado a Vizcarra, vía su secretaria y amiga de López)? “El Audio; también grabado por López con el presidente Castillo sobre una obra por adjudicar a una constructora; este audio no se sabe si fue grabado en Palacio o en Breña”.

¿Lo visto por las noches en el bunker de Sarratea a través de Cuarto Poder y Panorama es más que suficiente para la vacancia, sumado al dinero de palacio y muchas cosas más ya debiera estar vacado?

La moción de vacancia estaba presentada desde antes de los videos. El de hoy no hace sino ratificar al de la semana pasada, en donde se demuestra el cobro de coimas por la buena pro de obras, así como el círculo de hampones que rodean a Pedro Castillo. La vacancia sigue vigente.

Ahhh, no vayan a pensar como algunos cojudignos que «Pedro Marmaja» llamó al «Quijote Morado» a Palacio para que lo aconseje, NO. Mil. veces NO, lo llamó para que le recite algunas poesias de Vallejo…