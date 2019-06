¡Velocímetro en Google Maps!? ¿Ha activado la funcionalidad? – Maps, al igual que la gran mayoría de los productos ‘principales’ de la empresa, han evolucionado de forma brutal en los últimos años… pero en realidad, la aplicación de navegación de Google, ¡es un caso especial!

Después de todo, Google Maps ha recibido muchas funcionalidades, que poco o nada tienen que ver con el objetivo principal de la aplicación. Ir del lugar A al lugar B por el camino más corto y rápido posible.

Pues bien, aunque el foco de Google ha estado un poco lejos de la navegación, parece que las últimas adiciones ya vuelven un poco a la esencia de lo que es una aplicación GPS, a saber, la indicación del límite de velocidad de la zona de onda está, así como la alerta de radares fijos.

Sin embargo, parece que las noticias no han terminado.

Es que Google acaba de añadir un velocímetro a su Maps, para no sólo advertir al conductor del límite de velocidad de un lugar dado, sino también mostrar la velocidad en tiempo real.

Desafortunadamente, esta actualización aún no ha llegado a todos… de hecho, ¡ni siquiera hemos tenido una gran advertencia por parte de Google! Con la característica “un poco” oculta en las definiciones de navegación de la aplicación.

Por lo tanto, si por casualidad ya ha recibido la actualización, y está interesado, sólo tiene que ir a las definiciones y conectar “Mostrar Velocímetro“. A continuación, el dicho cuyo aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Por desgracia, aún no interactúa con los límites de velocidad aplicados recientemente … pero apostaría por algunas advertencias, si el conductor está sobrepasando el límite, en un futuro muy próximo.

Si por casualidad no ha recibido la actualización, no se preocupe, es un proceso escalonado. Pero si por casualidad pertenece a uno de los países de abajo, debería estar a punto de llegar. (Aún no la he recibido)

Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, República Checa, Portugal, suecia, Reino Unido y Estados Unidos

En resumen, es muy probable que Google esté probando el velocímetro antes de lanzar la funcionalidad a las masas. Después de todo, entender la velocidad de un vehículo es bastante complicado usando sólo el GPS. (Espere algunas diferencias entre la velocidad indicada en el coche y la indicada en Google Maps)