El 11 de octubre de 2014 en mi columna publicada aquí en pysnnoticias decía “Ayer recibí una lluvia de llamadas al celular por parte de amigos y colegas y me preguntaron ¿Por qué alabar a Velasco que tanto daño le hizo al Perú? Bueno, encasillar la verdadera historia del país a un corsé no es lo más aconsejable. Aunque, siempre no faltan los idiotas que creen que el Perú, antes del “chino” Velasco, era una maravilla”. Veamos:

1.Han pasado 46 años desde el golpe del “chino” Velasco, de la corrupción en el Congreso de la República, de la ineptitud belaundista, del robo a manos llena de la oligarquía terrateniente, y la burla cotidiana a la ciudadanía del poder político tradicional en su conjunto. Tan deplorable fue la politiquería “tradicional” que nadie del poder civil, salió a defenderla. En cambio, los aplausos a Velasco le llovieron desde el primer día.

2.Jorge Basadre, nuestro célebre historiador dijo que “el Plan Inca del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, había sido el único intento serio de desarrollo nacional de nuestro país a lo largo de su historia”. Entonces, me aferro a esta “explicación”, me vale poco los argumentos de los representantes de la derecha tradicional; me llega la enjundia que cacarean los plumíferos y “las rabonas del periodismo”, y me tienen sin cuidado; las fintas y alharacas que hacen algunos oportunistas camaleones que se suben al carro de cada gobierno.

3. Que Velasco, es uno de los personajes más polémicos de la historia contemporánea, es cierto, alabado por algunos, criticado por otros, tanto la generación del setenta como de los ochenta sigue dividida en torno a lo que fue el denominado “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada” y sus consecuencias para el país. Lo peor de todo es que hasta ahora a los jóvenes les cuentan cuento, esta injusticia me permita tener otro tipo de juicio sobre el personaje y lo que le legó al país.

4. Que Velasco fue un dictador, sí. Este simple hecho de la historia, incontrovertible e innegable, no lo deja bien parado. Porque toda ruptura del régimen democrático debe ser condenada y no tiene justificación alguna. Así como los partidarios de Fujimori se equivocan al decir que era necesario el golpe de Estado para pacificar el país; los que admiran a Velasco yerran al decir que sin el golpe no se hubiera cancelado el orden oligárquico. ¿O me equivoco?

5. Nada justifica el cierre el Congreso y el Poder Judicial, se controlen los medios de comunicación – se confisquen abiertamente o los dueños se vendan al poder- , con masivas deportaciones de opositores. El hecho de ser una dictadura condicionó muchos de los resultados y limitaciones que tuvo el proyecto velasquista. Es cierto que con el “chino” Velasco, se liquidó el llamado “Estado Oligárquico”, pero surgieron a su alrededor varios actores económicos que hoy son protagonistas de la vida empresarial del país.

6. ¿Qué hubiera pasado si, en lugar del obstruccionismo de aquellos años, se hubiera llegado a un entendimiento básico? Belaúnde no tuvo la energía suficiente para emprender dicho proyecto de reformas, el Apra que fue autor de varias de ellas, las obstaculizó y con ello, empedró el camino directo hacia el golpe de Estado. ¿Se habría podido evitar el golpe con otra actitud?

Por último, en 1963 y 1964 los campesinos empezaron a recuperar las tierras que le fueron arrebatadas desde la colonia y a Belaúnde le faltaron cojones para solucionarlo. ¿Porqué se saltan la insurgencia de Hugo Blanco? ¿La rebelión del joven poeta Javier Heraud, bajo el seudónimo “Rodrigo Machado”, el 15 de mayo de 1963 y muerto de 15 balazos dum dum a los 21 años? ¿La insurgencia del MIR, a la cabeza con De la Puente Uceda, Gonzalo Fernández Gasco, Guillermo Lobatón, Héctor Bejar, etc, etc.?

La Reforma Agraria velasquista, fue la válvula de escape de la mermita social en hervor que evitó esa dramático enfrentamiento entre peruanos fuera una sangrienta guerra. Bueno ahí los dejo.