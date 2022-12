VEGETARIANO o VEGANO ¿CUÁL es la DIFERENCIA? ◀︎lll

By

Vegetariano o vegano ¿Cuál es la diferencia? .- Actualmente, muchas de las informaciones y aclaraciones sobre los perjuicios que el consumo de la carne trae, no sólo para los animales, también, a las personas y al planeta, ha contribuido a que, cada vez más y más personas se conviertan vegetarianas o veganas. En este contenido vamos a entender mejor lo que significa cada uno de estos conceptos, sus diferencias y la confusión que existe en torno a ellos.

Vegetariano o vegano ¿Cuál es la diferencia?

Los ovolactovegetarianos no consumen carne y sus derivados, tienen su alimentación constituida, básicamente, de vegetales, pero, también, se alimentan de huevos, la leche y todos los productos derivados de estos 2 alimentos de origen animal.

Es importante señalar que, aunque estos alimentos no implican la muerte del animal, ellos contribuyen a su sufrimiento, pues, se produce el confinamiento, la explotación, la utilización de prácticas perjudiciales para la creación de él, hasta el proceso de producción, y que interfieren en su integridad, en su desarrollo natural y libre, que la trata como mercancía y objeto de la rentabilidad.

Qué es el vegetarianismo y qué es el veganismo

Varias veces hemos oído a alguien decir:

Vegetariano o vegano ¿Cuál es la diferencia? diferencia entre vegano vegetariano y ovolactovegetariano

– Soy vegetariano, pero como peces.

Este ejemplo muestra que, en realidad, la persona no tiene la comprensión de que ser vegetariano es no consumir alimentos de origen animal.

Los huevos, la leche y sus derivados, por ser de origen animal no forman parte de la alimentación vegetariana.

Quien adopta el vegetarianismo no consume:

huevo;

la leche y sus derivados (quesos, mantequilla, yogurt)

miel (poco se sabe, pero también hay mucha crueldad en la apicultura);

los alimentos que contienen colorante de la cochinilla y otros aditivos de origen animal (para saber más ver aquí).

El VEGANISMO cuál es la diferencia entre es el veganismo qué qué es el vegetarianismo

Los veganos adoptan una postura de no consumo nada de origen animal, no sólo en la alimentación, como lo hacen los vegetarianos, pero en todas las áreas de su vida:

*prendas de vestir;

*belleza;

*salud;

*servicio de limpieza;

*la diversión;

O sea, un vegano no utiliza ningún producto que haya materia prima animal o implique crueldad y explotación de ellos.

Para entender mejor lo que es excluido de la vida de un vegano y lo que él con su conducta y decisiones boicota, en defensa de la vida animal, sigue algunos ejemplos:

Vegetariano o vegano ¿Cuál es la diferencia? es el veganismo qué

Veganos no usan:

*Ropa, calzado o accesorios que sean hechos de cuero;

*Ropa de piel, seda o lana;

*Adornos, bisutería, artesanías con partes de plumas de aves, caparazones de tortuga, marfil de elefante y conchas de almejas que estaban vivos cuando fueron extraídas.

*Cosméticos y productos de belleza hechos con ingredientes de origen animal o, incluso, que sean probados en animales;

*Productos de limpieza y químicos con ingredientes de origen animal y que sean probados en animales.

*Algunas bebidas (cerveza y vino blanco contienen cola de pescado, y los veganos no consumen alcohol.

*Para saber más sobre lo que los veganos no consumen, echa un vistazo a esta lista.

Veganos no asisten:

Los rodeos;

Acuarios;

Zoológicos;

Parques que confinan animales;

Los Circos que utilicen animales en sus atracciones;

Las peleas y las competiciones con animales.

Veganos no compran animales

La compra de animales implica el sufrimiento extremo y en perjuicio de la salud de las hembras que son utilizadas para la procreación, con el objetivo en el comercio y el beneficio en detrimento del bienestar de los animales.

No compran, crean o se incautan de animales silvestres, sacándolos de sus hábitats y de aves para crear en viveros o en jaulas.

Veganos no utilizan y no apoyan el uso de animales como:

tracción ( carros, coches de caballos, arados)

transporte (como animal de montura)