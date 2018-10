El huracán Michael golpeó la tierra. La tormenta tiene vientos sostenidos de 250 km/h pero se encuentra a 2 km/h de subir a un huracán de categoría 5. El momento en que llegó a la Florida fue filmado por los satélites.

El huracán Michael acaba de llegar a la costa oeste de los Estados Unidos de América y la NASA, la agencia espacial estadounidense, publicó imágenes de satélites del momento en que la tormenta entró por la costa de la Florida dentro. En el momento que entró en la tierra, la tormenta Michael movía a 23 kilómetros por hora y tenía vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora. Si los vientos acelerar más de dos kilómetros por hora, Michael sube a un huracán de categoría 5, y pasará a ser catastrófico.

Per @NHC_Atlantic, #Hurricane #Michael made landfall just NW of Mexico Beach, FL. Max sustained winds were an astounding 155 MPH, just 1 MPH shy of Cat. 5 status. Pressure was 919 MB (27.41"). (@NOAA GOES-East longwave IR imagery) pic.twitter.com/tXMM6wm8rb

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) October 10, 2018