La cuenta oficial del Papa Francisco en Instagram hizo un “like” en una fotografía de una modelo brasileña en lencería, que luego fue retirado. El Vaticano está investigando el caso.

Natalia Garibotto, de 27 años, tiene 2,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que muestra fotografías sensuales. En los últimos días recibió un” Me Gusta ” inesperado de la cuenta oficial del Papa Francisco en una fotografía suya y logró jugar con eso antes de que el “gusto” fuera retirado. Compartió la publicación en Twitter, donde escribió:”al menos me voy al paraíso”.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

También su agencia, Coy Co, aprovechó la situación al volver a publicar el “post” original, diciendo haber “recibido la bendición oficial del Papa” gracias a la modelo.

Un portavoz del Vaticano dijo al periódico británico ” The Guardian “que, sin embargo, se puede” excluir que el ‘me gusta’ vino de la Santa Sede ” y que la institución está buscando explicaciones en Instagram. La cuenta oficial del Papa Francisco, con 7,4 millones de seguidores, es gestionada por un equipo de comunicación.

“El Papa aprueba, por ejemplo, los tweets, pero no los” Me Gusta”, explica el corresponsal en Roma del periódico católico” La Croix”, Robert Mickens, a”The Guardian”. “El Papa no es como Donald Trump, que no camina con el teléfono o con el ordenador detrás de escribir tweets durante todo el día”, dice, para añadir que sólo “en muy raras ocasiones, dijo que le gustaba escribir un tweet acerca de algo que estaba pasando o alguna emergencia”. Por lo tanto, “él no tendrá nada que ver con esto”, concluye.