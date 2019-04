Varios Revisores Frente Roto Galaxy Veces los Dispositivos Después de unos pocos Días de Uso

Samsung esta semana proporcionado a los revisores con el Galaxy Veces los dispositivos de manos a tiempo, y parece que el plegamiento smartphone puede estar sufriendo de algunas fallas graves. Tres de los revisores que han recibido un Galaxy Veces ya han experimentado fracasos, todos de los cuales se enfocan en la pantalla.

Punto‘s Dieter Bohn dice que su Galaxy Pliegue dispositivo se rompió después de un azar bulto apareció en la pantalla, tal vez a partir de una pieza de escombros que se habían metido en la bisagra. De los escombros, o cualquiera que sea el bulto era, pulsa en la pantalla lo suficientemente fuerte para romper.

Roto Galaxy Pliegue pantalla OLED a través Del Borde

Es un desgraciado cosa para descubrir sólo dos días después de recibir mi unidad de revisión. Más preocupante es que el bulto finalmente presiona lo suficientemente pronunciada en la pantalla de romper. Usted puede ver la marca de líneas de rotura de la pantalla OLED que convergen en el punto donde la curvatura es.

Bohn dice que no maltratar el teléfono, haciendo “teléfono normal de cosas”, como poner en un bolsillo y apertura y cierre de la bisagra.

del mismo modo, CNBC‘s Steve Kovach compartió un video de su unidad de revisión de la visualización de un parpadeo, en su defecto de la pantalla después de un solo día de uso.



Después de un día de uso… pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) 17 de abril de 2019

La pantalla de mi Galaxy Veces la unidad de revisión es completamente roto y no se puede utilizar sólo dos días. Difícil saber si esto es generalizado o no. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 de abril de 2019

El teléfono viene con esta capa de protección/de la película. Samsung dice que no se debe quitar. Me lo quitaron, no sabiendo que no debía (los consumidores no conocen bien). Parecía extraíble en la esquina izquierda, así que me lo quité. Creo que este contribuido al problema. pic.twitter.com/fU646D2zpY — Mark Gurman (@markgurman) 17 de abril de 2019

Bloomberg‘s Mark Gurman también corrió a un catastrófico error de pantalla. Su Galaxy Veces se rompe y no se puede utilizar, lo que parece característica de algunos de la misma pantalla de fallos como Kovach de la unidad.En Gurman del caso, él dice que no fue una capa protectora en la pantalla que no se supone que debe ser eliminado, pero este no fue comunicada a él. Él se la quitó, lo que puede haber contribuido al problema. Conocida usuarios de youtube Marques Brownlee dice que él hizo lo mismo, porque no hubo ninguna advertencia en la caja.No todos los revisores con rotura de unidades quitado el plástico de la película, sin embargo, por lo que es claro que hay varios temas que impactan a la Galaxia Veces. Tres roto la revisión de las unidades que no dentro de un día o dos, no augura nada bueno para el dispositivo. No se sabe si los revisores recibido un lote malo del dispositivo o si las unidades de salir a los clientes van a experimentar los mismos problemas, pero cualquiera que esté considerando una compra debe ser consciente de estos errores.

Samsung Galaxy Veces cuesta la friolera de $1,980, que es una sensación de alto precio, incluso para un dispositivo que funciona. Ahora, Samsung está aceptando pre-pedidos para el Galaxy Veces en compañía de los sitios, y el primer minorista se espera que las unidades están disponibles para los clientes en 26 de abril.