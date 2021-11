Vagos del Congreso piden presupuesto adicional de 260 millones

“No es amor a la gobernabilidad, sino a los chicharrones, estamos entre dos poderes: Uno que lo hace fatal y el otro que no se pone las pilas. También hay un sector de vagos que se han quedado seducidos con la quincena, la instalación, la desinstalación y todo eso”.

Todos sabemos que el Congreso de la República es la única entidad en el país que puede auto aumentarse el sueldo cuando quiere y que más gasto genera al Estado. Estas lacras no cambian las mañas del pasado Congreso, resulta que ahora aprovechándose de la “vagancia” de “sombrero luminoso”, con su populismo de plazuela, su grita de Asamblea Constituyente, e incontables metidas de patas, piden un presupuesto adicional de 260 millones, principalmente por temas de personal. ¿Para pagar a los ex congresistas que ahora son asesores, sin contar a los “amigotes”? ¿es que estos sinvergüenza tienen corona sobre el resto de los servidores públicos?.

¿Por qué los otorongos siempre quieren sacarle la vuelta al Estado? ¿No pueden trabajar honradamente? ¿Se están creando nuevas comisiones, van a pasar al personal CAS al régimen 728 (a pesar de que el caso está en el TC) y los convenios colectivos? Quiere decir que ellos si se pasan de CAS al régimen 728, pero los trabajadores de salud que son CAS que firman contratos cada 2 o 3 meses y no tienen CTS u otros beneficios laborales, tienen que esperar años de años? No sigan jodiendo, el pueblo va a salir a las calles y pedir el cierre del Congreso.

Este “gobierno vago” ” viene coordinando en la sombra con el TC para que declare inconstitucional la Ley 31131(incorporación del régimen CAS al Decreto Legislativo 728 y el Decreto Legislativo 276 del 9 marzo 2021), que gracias al CONGRESO los CAS tienen ahora su ley que los beneficia, pero Castillo engaña a los CAS. Allá los cojudignos que votaron por él. ¿Por qué no hacen un estudio de cada puesto, perfiles y dirán cuánto recurso humano se necesita por cada institución del Estado. Y terminamos con las agencias de empleos?

Jode que se hable de pagar más tributos y ver como los congresistas se les hace aguas la boca por el dinero para su beneficio y la de sus allegados. Definitivamente se debe Vacar al Presidente y cerrar el Congreso. Esto es por subsistencia, en época de crisis, No les interesa el Pueblo que escoge pura KK, a este Congreso solo le interesa generar más gasto, bueno sería que este gasto tengo un beneficio para las grandes mayorías, pero al final la supuesta chamba de tantas comisiones que quedan en nada, tal como hacen en Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y en todos los regímenes dictatoriales. No debemos permitirlo! Nos enfrentaron y nos enfrentan unos a otros para no enfrentarlos a ellos.

Esto es una alcahuetería de fuerza mayor entre el Ejecutivo y Legislativo, no hay nada que rescatar en estos 100 días como balance de gestión, ni para el ojo ciudadano de a pie, ni para nadie.