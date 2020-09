Me lo recetó el doctor

“Hablé con el responsable de los jueces de línea y la organización me confirmó que, gracias a Dios, ella está bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés”, agregó el número uno del mundo.

“No te preocupes, pronto te unirás a él”, dice. Además, hay muchos otros mensajes como” Dios lo ve todo “o incluso haciendo alusión a la promoción de vinos que hace en Instagram:” puedes beber litros de alcohol, pero no puedes sobrevivir a una pelota de tenis? Mala actuación. Sin vergüenza”.

La jueza de línea del juego de Djokovic perdió a su hijo hace 12 años, en un accidente de bicicleta, e incluso ese hecho no fue olvidado por un internauta.

Laura Clark, la jueza de línea, dejó rápidamente el anonimato e incluso hubo quienes no le dirigieron muchos comentarios amables. En las redes sociales, Laura vio que se le dirigían numerosos mensajes, algunos de ellos muy graves, por parte de algunos adeptos que consideran que hubo exageración en su reacción.

Novak Djokovic fue descalificado del US Open, después de golpear con una pelota a una de las jueces de línea. El tenista serbio, además de haber sido expulsado del torneo de Grand Slam, también se vio obligado a pagar una multa por lo sucedido.

