Como muestran las imágenes que ahora están circulando en la prensa y las redes sociales, Georgina olvidó quitarse la etiqueta, que por suerte no mostraba el precio, del blazer blanco que combinó con un top y unos pantalones del mismo color.

Las imágenes elegidas por Georgina Rodríguez para asistir al Festival de cine de Venecia continúan dando mucho de qué hablar. Pero ahora, las noticias que daban cuenta de cuánto brillaba la novia de Cristiano Ronaldo en la alfombra roja dieron paso a imágenes virales del pequeño error de moda que marcó el look con el que la novia aterrizó en la ciudad italiana.

