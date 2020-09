Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que el Acuerdo no se aplica durante la emergencia de salud pública y que los hoteles fueron apropiados.

La administración” inmediatamente ” expulsó a la mayoría de los niños y familias a México, pero más de 2, 200 niños no acompañados y 600 personas que vieron en familias fueron retenidas hasta que fue posible arrancar vuelos para regresar a casa, dijo Ortiz.

Alrededor de 8, 800 niños no acompañados fueron expulsados de los Estados Unidos a lo largo de la frontera con México bajo una medida de lucha contra Covid-19 que puso fin al asilo, dijeron las autoridades estadounidenses el viernes.

