Los modelos de gama alta tendrán derecho a una hora más de autonomía.

Apple revelará oficialmente los nuevos iPhones este martes, día 13, pero ya circulan algunos detalles que apuntan al tipo de mejoras que podemos esperar de los nuevos dispositivos.

Teniendo en cuenta lo que dice la cuenta de Twitter de PineLeaks, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max tendrán una batería adicional de una hora más que los predecesores directos. Según Apple, el iPhone 11 Pro tiene una autonomía de 18 horas para la visualización de video, y el iPhone 11 Pro Max llega hasta las 20 en punto.

Son buenas noticias para los seguidores de Apple que planean adquirir uno de los nuevos iPhones de gama alta, pero desafortunadamente, no se puede decir lo mismo del iPhone 12 Mini. Según se informa, el modelo más asequible del nuevo conjunto tiene una autonomía peor que la del iPhone 11. Esto se debe a las dimensiones más reducidas.

Dado que ninguna de esta información ha sido confirmada oficialmente por Apple, es demasiado pronto para estar seguros. Entonces tendremos que esperar el anuncio oficial de Apple de mañana.

Expect at least an 1 hour battery life increase for the Pro Models. As seen in internal tests, the 5.4" iPhone will perform worse than the current iPhone 11, which is expected because of its form factor.

— Pine (@PineLeaks) October 11, 2020