Universidad San Marcos a punto de estallar

Si es para alarmarse y tomar precauciones: No queda ninguna duda que desde el 14 de junio del 2010, cuando un grupo aproximado de un centenar de personas desfilaron por la Ciudad Universitaria de San Marcos lanzando arengas a favor de la liberación del líder senderista Abimael Guzmán, el Movadef forma parte de una nueva campaña senderista.

¿Cómo no preocuparnos de su constante y latente activismo político senderista en universidades nacionales? ¿Qué sus seguidores-como Pedro en su casa- organizan talleres debates, círculos de estudio y conferencias, además de recolectar firmas, para la inscripción de su partido o presentar listas de candidatos al tercio estudiantil y a otras instancias de representación, y no solo en la San marcos, también en la UNI, Universidad Nacional del Callao y otras? ¿Cuáles son las aspiraciones. del Movadef?

“El primer objetivo: reclutar a su futura militancia. Necesitan elementos que aboguen por la inscripción del Movadef como partido político, o demanden a una amnistía que deje en libertad a los sentenciados por el asesinato de miles de peruanos”.

Antes los últimos sucesos ocurridos en la ciudad universitaria, el Congreso de la República Congreso, reaccionó en forma inmediata y citó para el lunes al rector Orestes Cachay. El rector debe explicar sobre la “atención que se ha dado a las demandas de los estudiantes del Programa de Estudios Generales” y sobre la implementación -de ese fierre caliente- de la Ley Universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Evitar que los “estudios generales” sea el caldo de cultivo del Movadef y genere al caos.

Como se sabe el rector Cachay, dio autorización a la PNP para tomar el control de la situación, llegó a ingresar y, de acuerdo a lo visto en directo por el noticiero de ATV, al momento que el cuerpo de la policía, los alumnos que habían tomado la universidad, salieron pacíficamente quitándose lo que llevaban puesto para cubrir sus rostros. Solo fueron algunos los que permanecieron en su manifestación y capturaron a un pequeño grupo de 8 alumnos que rondaban en los interiores del campus universitario y solo uno de ellos aseguró que su lucha es justa y seguirán con su objetivo.

Algunas preguntas que las autoridades deben responder: ¿Los estudios generales como introducción al plan curricular fueron un FRACASO: implementados por la dictadura militar y Walter Peñaloza Ramella (comunista desfasado), en el año 1970 copian el modelo de Estados Unidos de Norteamérica respecto a los semestres académicos ya que los estudios en la facultades eran anuales y el Decano coordinaba con el Jefe del Departamento Académico la racionalización de la carga?

Es así que en las carreras de Economía figuraban curso de estudios generales como: introducción a la cibernética, biología, física, teoría de la ciencia , filosofía y otros más, que nada o poco tenían que ver con la formación de las profesiones de médicos, contadores, ingenieros, economistas porque al ingresar a la universidad uno quiere ser médico, abogado o economista etc, y se perdía tiempo enseñando materias o cursos ajenos a la profesión, un estudiante de economía que ingresaba ilusionado a estudiar, finanzas públicas, teoría del mercado y demanda y oferta se encontraba con esta barrera de estudios generales que ya lo había estudiado en secundaria.

¿Se le quita autoridad al Decano al crearse el “departametalismo” (departamento académico) ratificada ahora con la ley 30220 como ” Director Académico” donde ahora el Director Académico maneja los contratos ascensos, horas grados y maestrías de los profesores universitarios, los estudios generales deben DESAPARECER y dedicarse directamente a las especializaciones en las profesiones como se dice “zapatero a tus zapatos”? Seguro que los sabiondos del SUNEDU quieren darle “chamba” a los miles de biólogos, físicos, informáticos (por una que mala planificación del sistema secundario al crear batallones de estos profesionales) y creer en la solución dictado estudios generales en los planes curriculares de las diferentes profesiones.

A mí particularmente me parece que el reclamo de los sanmarquinos es justo (alumnos) porque los profesores de la Universidad Mayor de San Marcos, son los tradicionales-mermeleros- que aceptan todo de la SUNEDU, sin considerar que el diseño curricular ha debido realizarse de abajo hacia arriba es decir desde las facultades y no ser implementados por SUNEDU, que en estos tiempos de la tecnología y la cibernética las mallas curriculares (antiguamente Plan de Estudios) están hacia el Planeamiento Estratégico, la Autoevaluación , la Acreditación y la mejora en la enseñanza universitaria a través de las TIC (tecnologías de información del conocimiento).

A no me interesa que los “chupamedias” maquillen al SUNEDU o al rector Orestes Cachay, lo que me preocupa es el futuro de nuestra juventud estudiantil sin esperanza ni camino seguro. No la hagamos larga, es hora de tomar decisiones.