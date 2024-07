Quién fiscaliza a fiscaletes de los vicios del poder

2 Vistas

¿Será cierto que en la Fiscalía se hacen los tercios ante el poder de la corrupción?

Si no es así ¿Cómo es eso de que Rafael Vela Barba compró una lujosa casa en el distrito limeño de La Molina, nada más que en La Planicie a US$ 500 mil? ¿US$ 100 mil en toda la remodelación y US$ 50 mil en una piscina? Eso se llama desbalance patrimonial y configuraría delito de enriquecimiento ilícito, si se verifica que no cuadran sus ingresos con sus pertenencias. ¿Cuánta plata da ser fiscal?

El exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva Barreto, amigo íntimo y confidente del fiscal Superior Rafael Vela Barba, ha contado en una declaración que fue con Rafael Vela a esa casa de La Planicie y le preguntó cómo así la pudo comprar y Rafael Vela le contestó, que fue una “HERENCIA”. Sin embargo Vela Barba tiene siete (7) hermanos y su padre fue solo profesor universitario y su madre una ama de casa. Ni trabajando cien años podrían comprar esa casa. ¿Qué cosa?

¿Qué el loquito y divo de la telebasura de José Domingo Pérez, tenga un camioneton Volvo de US$ 67 mil? ¿Tanta lata para tan poco atún? ¿La Fiscalía es una mina? ¿Los peruanos nos hemos preguntado que sorpresas se verían si se devela el «secreto bancario y el secreto de las comunicaciones de todos los involucrados en el caso lavajato No hay que olvidar que a su esposa la nombró PPK y después Vizcarra la mejoró en el MEF con alto cargo. Desde su primer viaje a Brasil, dije que ese relojito no era muy barato, luego los trajes, calzado, cambio de look, etc etc

¿»Todos los poderes en nuestro país están llenos de corruptos»? Estos fiscaletes son los artífices que Odebrecht le haya metido cabeza al Perú, que la Sunat le perdone sus impuestos, que vendan la hidroeléctrica de CHAGLLA, la tercera mas grande del país, con una potencia de 456 megavatios a un consorcio liderado por la compañía energética estatal china THEERE GORGES CORPORATION (CGT) por un valor de 1,400 millones de dólares? ¿Qué esta empresa corrupta se haya llevado todo sus plata del Perú y nos meta cabeza?

¿De dónde pecata mea el terreno en Asia US$ 60 mil pagado al cash de la Fiscal Marita Barreto, denunciada por los periodistas Rafael Romero y José Briceño, para quienes la fiscal exige 10 años de cárcel por investigarla? ¿ Qué EsSalud había desmentido un documento que ella usaba para pedir dinero por descanso médico?

Los «fiscaletes», exhiben signos exteriores de riqueza que revelan su defensa -y no persecución del delito- de ODEBRECHT. Solo hay dos alternativas… estos «fiscaletes» han sido mediocres Ineptos o han recibido la suya. Todo parece indicar que ha sido lo segundo. No me cabe ninguna duda que terminarán encarcelados durante decenas de años.

“Odebrecht fue la excusa. Cuando era la causa. Nunca les importó el daño económico al Perú. Sólo les interesaba destruir y perseguir a lideres políticos como Alan García y Keiko Fujimori, para instalar su régimen, con delincuentes políticos organizados. Toda una banda criminal. La cárcel es poco para ellos. El «discurso» de acusación de JDP lo hace evidente:… la heredera del dictador… Es otro discurso político siguiendo las órdenes del titiritero «gonorriti»

Mucha gente honrada trabaja toda su puta vida y no puede comprarse una casita, mientras algunos funcionarios públicos ostentan desbalance patrimonial. ¡Esto es un escándalo! Lo más jodido, es que de esos casos en el Congreso hay varios que tienen carpetas abiertas en fiscalía y no pasa nada..

Todo el país tiene que conocer quién fue la política impresentable que allanó el camino para que Odebrecht y Jorge Barata se rían de todos los peruanos, no metan la yuca y se lleven todo su dinero: esa política caviar se llama Marisol Pérez Tello. No solo los responsables de esta traición a la patria es la exministra de Justicia del gobierno de Humala, sino también José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba: estos sujetos; los tres, tarde o temprano la tendrán que pagar.