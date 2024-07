Que vergüenza, exesposa nombra doctor honoris causa a César Acuña

18 Vistas

La Universidad Señor de Sipán tiene a la exesposa de Acuña, Carmen Rosa Núñez, como presidenta ejecutiva, y a su hijo Richard como presidente del directorio.

Lo anecdótico, la Universidad Señor de Sipán S.A.C. fundada por «Plata como cancha», fue sancionada con una multa de 14.78 UIT, equivalente a S/ 76,117, por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Lambayeque. La penalidad se impuso debido a deficiencias en su servicio educativo, afectando a los estudiantes del VIII ciclo de la facultad de Medicina Humana.

Según lo establecido en la Resolución N°0343-2024/INDECOPI-LAM, la Comisión determinó que la universidad incumplió el artículo 73° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Falta de coordinación en la elaboración de horarios y la designación de docentes para las asignaturas teóricas y prácticas influyeron negativamente en las calificaciones de los estudiantes, lo cual resultó en una sanción de 6.89 UIT.

Y qué Creen? que la sanción contra esta casa de estudios ocurrió el mismo día que el también gobernador regional de La Libertad, sea reconocido con el título de doctor honoris causa por la Universidad Señor de Sipán (USS) durante la celebración de su 25° aniversario.

Durante la ceremonia, Acuña expresó su agradecimiento hacia la USS por la distinción recibida y aprovechó la oportunidad para felicitar a la institución por sus 25 años de trayectoria educativa. Como se sabe, la universidad tiene un marcado vínculo con la familia de César Acuña. Su esposa, Carmen Rosa Núñez, ocupa el cargo de presidenta ejecutiva, y su hijo, Richard Acuña, es el presidente del directorio.

Qué vergüenza, la ceremonia contó con la participación del ministro de Educación, Morgan Quero -que no fue más célere en actuar sobre situación de niñas de la comunidad awajún- el presidente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Manuel Castillo; el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez; entre otras autoridades. Sólo faltó Dinacha y su wayki.

Los Acuña se burlan del país, entre ellos se dan títulos. Ahora la Sunedu no vale nada. Eso pasa cuando la argolla se junta solo para corromper al Estado. Me pregunto… «Plata como cancha», no sabe ni articular ni dos oraciones completas y es Ingeniero químico? Doctor… ¿Cómo sustentó sus tesis?

¡NO SOLO «PLATA COMO CANCHA» TAMBIEN ASESORIAS Y TITULOS! Toda esto es una asquerosidad, una prueba que la mafia caviar y «plata como cancha» destruyen la educación universitaria. El ministro de Educación, Norman Quero y el presidente de la SUNEDU participaron de este bochornoso evento, organizado por Universidad Señor de Sipán: de los Acuña, Muy contentos participaron del ágape y brindis de honor. Sólo falto el congresista Alejandro Muñante, egresado de la gloriosa Universidad Señor de Sipán que tiene a más de 70% de sus alumnos desaprobando el examen nacional de medicina.