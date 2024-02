EsSalud sin control frente a la corrupción

5 Vistas

TODOS SE HACEN DE LA VISTA GORDA NO HAY CASTIGO PARA TRAFICANTES DE LA SALUD, UNA AUDITORIA Y RESPONSABILIDAD PENAL, AL TOQUE!!!

No se trata de señalar que los médicos involucrados se encuentran actualmente en un “Proceso Administrativo Disciplinario” para que la Procuraduría Pública en Delitos de Corrupción, de inicio a las acciones legales que correspondan por el millonario negociazo de los audífonos cocleares: se tiene que cortar de raíz está cangrena.

Es verdad que este beneficio para niños discapacitados, hace años se convirtió en un millonario negocio para un grupo de médicos y funcionarios de los hospitales Almenara y Rebagliati de EsSalud: no se debe ocultar se debe denunciar caiga quién caiga. Y no estar llamando a diferentes medios de comunicación- según Lima Gris- ofreciendo pagar publicidad a cambio de no rebotar la denuncia?