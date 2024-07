 El Perú no cambia por jueces prevaricadores y prensa cómplice

12 Vistas

Usar su trabajo para beneficio ideológico y sobre todo de manera ILEGAL, debe ser penado con todo el peso de la ley. La Constiitución señala a la letra «cada Poder del Estado es autónomo». Bien lo señala el colega Luis Tipacti, past decano del CPL «El Congreso de la República, les guste o no, tomó una decisión y con la autonomía del caso el Poder Judicial debe respetar. La JNJ un ente creado ilegalmente no puede estar por encima del Congreso de la República. Eso que se diga que tiene el 4% no tiene nada que ver. La JNJ, que es de menor nivel y que tiene intereses, no puede estar por encima del Congreso. El TC se encargará, nos guste o no, de poner las cosas en su sitio.

Les guste o no el Congreso de la República es el primer poder del Estado peruano. Es en el Poder Legislativo donde reside de manera expresa la representación de la Nación, conforme lo establece el artículo 93° de la Constitución. El Parlamento ejerce su representación a través de asambleas deliberantes, donde reside, por encima de todo, la expresión libre de la Nación

NO HAY QUE SACARLE LA VUELTA A LA CARTA MAGNA: el gobierno del Perú es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. EXISTE TRES PODERES : PODER EJECUTIVO, PODER LEGISLATIVO Y PODER JUDICIAL, SIENDO CADA UNO DE ELLOS AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE.

DENUNCIA PÚBLICA MÁXIMA DIFUSIÓN.

Estos son los integrantes de la Primer Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, corte que es administrada por el Poder Judicial:

– Oswaldo Alberto Ordoñez Alcántara (T) Presidente

– Andrés Fortunato Tapia Gonzales (T)

– Bacilio Luciano Cueva Chauca (T)

Un dato muy importante: esta misma sala cesó de manera violenta a la exjueza: Lucia La Rosa Guillén; quien fue echada de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima por tener 70 años de edad, sin embargo, el Congreso, también echó del cargo a Inés Tello por tener 75 años; pero, increíblemente, esta sala prevaricadora la ha repuesto en el cargo sabiendo que Inés Tello ya pasó hace rato de la edad permitida.

Es importante precisar que esta sala es prevaricadora de hecho y va a tener que rendirle cuentas al Órgano de Control Interno del Poder Judicial.

El Congreso de la República, tiene que denunciar a estos prevaricadores y la JNJ los tiene que poner fuera del aparato del sistema de justicia de nuestra nación: jueces adoctrinados e ideologizados tienen que irse del Poder Judicial porque le hacen un daño irreparable a nuestra democracia.

Cuál es la salida:

1.Que este 10 de julio del 2024, el Tribunal Constitucional le enmiende la plana a estos impresentables individuos que creen que están en su chacra y que violan flagrantemente la separación de poderes y las prerrogativas del Parlamento, mejor dicho, estos jueces son GOLPISTAS, pues romper el marco constitucional para hacer el capricho de una señora que ya tiene 76 años y se introducen peligrosamente en una atmosfera de anarquía.

2.El juez Bacilio Luciano Cueva Chauca votó a favor del Congreso, debido a razones estrictamente jurídicas. Los otros dos, sí aceptaron la tesis de los inhabilitados, cuándo uno de ellos tiene pendiente su ratificación por la misma JNJ. Conflicto de intereses.

3.Esa sentencia debe ser anulada por el TC (eso es un engaña muchachos, el voto singular es para dar apariencia que no hubo unanimidad, pero igual se salva que el Congreso lo denuncie). Hay que ver cómo voto en casos anteriores.

4. Los caviares infiltrados en el PJ, Fiscalía y JNJ no serían fuertes si no tuviesen una prensa cómplice. El Perú es un país de traidores, desde Felipillo hasta la fecha. La traición a la Patria es un tema que no hemos analizado suficientemente, por eso hoy nos abruma! «La persona con valores defiende su país, el tonto defiende a su partido y el corrupto defiende al ladron».

Debemos exigir se revise las cuentas de estos impresentables y de su entorno.