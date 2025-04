¿Donald Trump se jacta que estamos en cola para Besar el culo, para  negociar aranceles?

By

17 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

¿Y porque no le dice a China le bese el culo, si tiene todo controlado en esta guerra comercial global?

¿O su arrogancia y prepotencia es mucha, más que su ignorancia económica al entrar a una guerra comercial con China, cuando son claras las desventajas de EEUU? ¿ China no se postrara ante el imperio, en cambio el imperio sí terminará claudicando al ver como está minando los EEUU?

Resultó un yanquis fanfarrón, con soberbia mentalidad resuena «sólo has lo que yo digo, más no lo que yo hago». Cómo típico dictador , que se cree dueño del mundo, prepotente e irresponsable y nostálgico de esos tiempos pasados, que arrastra su entorno en caída vertiginosa y no quieren verlo.

¿Y si no te sale bien, culpas a los chinos? La falta de respeto que CHINA ha mostrado hacia los mercados mundiales, así de retorcida es la narrativa de TRUMP, pues fue EEUU única y exclusivamente y no CHINA quien está EXTORSIONANDO con ARANCELES a TODO EL MUNDO y es el propio TRUMP quien decide prorrogarlos a 75 países por 90 días porque sus mercados se derrumban.

Y el cuento de nunca acabar así va estar igual, amenazando una y otra vez dentro de 90 días y buscando explotar a medio mundo. Conviene por el bien de todos que China aguante el chantaje y no ceda. Veamos si los ciudadanos de USA pueden aguantar la inflación.

En realidad la estrategia arancelaria de Donald Trump sacude los mercados bursátiles de todo el mundo y ha puesto en duda las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente estadounidense no parece dar señales de preocupación por el crítico momento económico que atraviesa la economía global. Al menos eso es lo que se desprende de su discurso ante el Comité Nacional Republicano del Congreso la noche del martes.

Vestido de esmoquin, Trump ha asegurado a los principales donantes del Partido Republicano que su plan de aranceles recíprocos avanzaba sin problemas. Aunque ha llegado a calificar la disputa comercial como una “guerra contra el mundo”, rápidamente ha querido tranquilizar a su audiencia, insistiendo en que todo está bajo control.

En un tono desafiante, el mandatario ha afirmado que los socios comerciales de Estados Unidos estaban ansiosos por negociar. “Les digo que estos países nos están llamando, besándome el culo”, declaró. “Se están muriendo por hacer un trato”.

Trump anunció «pausa» por 90 días a los aranceles globales, excepto a China, y mantiene una tasa general arancelaria de 10%. En cambio a China le aumenta a 125% el arancel. Trump no admite que China le derrotó, vía venta masiva de bonos del Tesoro y reducir compra de dólares. ¿Y falta que China mandé a la «burger» los bonos de deuda de los EEUU, de los cuales ellos tienen un huevo?

Sin embargo en nuestro país el descontento respecto a la postura del gobierno y algunos líderes políticos frente a figuras como Donald Trump y su administración es un tema recurrente en el debate político. Muchas personas se preocupan por la percepción de subordinación de un país al poder de otro, especialmente en el contexto de negociaciones comerciales y políticas exteriores.

La crítica hacia los líderes políticos que no se pronuncian en situaciones que parecen comprometer la soberanía nacional puede ser válida en un contexto de luchas más amplias por la autodeterminación y la justicia social. La falta de respuesta o acción por parte de ciertos sectores y figuras puede ser interpretada como complicidad o una falta de valentía para enfrentar el imperialismo.

Es esencial que las voces de todos los sectores se escuchen, especialmente aquellas que abogan por una política exterior basada en la dignidad y el respeto a la soberanía de los países. Las preguntas que he planteado son importantes y reflejan una inquietud legítima sobre el papel de la política en el ámbito internacional y los compromisos que hacen los gobiernos.

¿Porqué no buscar un marcado más grande que los EEUU y exportar nuestros principales productos? La India, por ejemplo.