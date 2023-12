SUPUESTA ESTAFA EN MUNICIPALIDAD DE SECHURA CON CERTIFICADOS MEDICOS PARA REVALIDAR LICENCIA DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES

Up Next

Otro dato importante es que supuestamente, otras personas que NO son trabajadores de la municipalidad provincial de Sechura están NEGOCIANDO con los Cursos y Exámenes Médicos.

En tal sentido, para los sechuranos los “Exámenes Médicos y el Curso de Capacitación”, promovidos por la municipalidad en Parachique y Sechura no tendrían validez, pues al ser verificados en el sistema de conductores del MTC, NO aparecen en el Sistema de Consulta de Examen Médico, Aptitud, COFIPRO y Habilidades en la Conducción.

Ciudadanos del lugar que acudieron a dicha campaña, cansados de esperar que les entreguen su brevete, decidieron indagar; dándose con la sorpresa que sus nombres no aparecen en el sistema del MTC. Según hemos podido corroborar, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones(MTC), quien autoriza a los Centros Médicos realicen estos exámenes y extiendan un certificado indicando la fecha y hora de inicio y fin, donde el administrado pasa por cámaras de video y Biométrico dentro del establecimiento autorizado, lo cual no corresponde a la municipalidad de Sechura.

