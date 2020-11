Dos científicos alemanes de origen turco están a la cabeza de la compañía que desarrolló la vacuna sobre la base de una nueva tecnología para luchar contra el nuevo coronavirus.

Fue en enero, después de leer un artículo científico en la revista médica The Lancet sobre el nuevo coronavirus que se estaba propagando en China, que el inmunólogo Ugur Sahin se dio cuenta de que la tecnología desarrollada por su compañía en Mainz, Alemania, podría tener un papel clave. Así nació la vacuna de BioNtech contra covid-19, fundada por un par de científicos inmigrantes turcos en Alemania, a la que la Unión Europea compró este miércoles 300 millones de dosis, después de que se anunció que tiene una tasa de éxito del 90%.

Ugur Sahin es el director y Özlem Türeci, su mujer, es la directora clínica de la empresa alemana BioNtech, que se asoció con Pfizer para producir una vacuna basada en una nueva tecnología-la del ARN mensajero (ARNm), una molécula que lleva instrucciones para que las células produzcan proteínas a partir de la información codificada en el material genético que está en el núcleo. A diferencia de las vacunas tradicionales, que introducen proteínas del virus o virus inactivados para desencadenar una respuesta del sistema inmune, las vacunas basadas en la tecnología de ARNm pretenden enviar información genética para que las células produzcan moléculas que combatan la enfermedad, la infección por coronavirus.

Este enfoque se ha utilizado en el tratamiento del cáncer. Özlem Türeci, de 53 años, y Ugur Sahin, de 55, que se conocieron en la universidad, ya antes habían fundado una empresa de biotecnología, Ganymed Pharmaceuticals, que trabajaba en respuestas del sistema inmune contra el cáncer del esófago, y que desarrolló anticuerpos monoclonales para tratar este cáncer. Estos tratamientos eran tan prometedores que vendieron la compañía, en 2016, a una farmacéutica japonesa, Astellas Pharma, por 422 millones de euros. De hecho, hoy los medios alemanes sitúan a la pareja en la lista de las fortunas más grandes del país.

Los orígenes de Sahin y Türeci fueron, sin embargo, modestos. Ugur Sahin nació en Iskenderun, una ciudad históricamente conocida como Alejandro, en el sureste de Turquía, en la costa mediterránea. Su familia emigró a Colonia, Alemania, cuando tenía cuatro años. Sus padres trabajaron en una fábrica de Ford, y soñaba con ser médico. Se graduó de la Universidad de esta ciudad alemana con un doctorado en inmunoterapia de Células tumorales, dice el periódico The New York Times.

Conoció a Özlem Türeci en la universidad cuando era muy joven. Era hija de un médico turco de Estambul que también emigró a Alemania. Türeci trabajó en el laboratorio de Rolf Zinkernagel, que ganó el Premio Nobel de Medicina de 1996, descubriendo cómo el sistema inmune reconoce las células infectadas por virus.

Here is the story of Ugur Sahin and Ozlem Tureci, the Turkish-German “dream team” couple responsible for the promising new BioNTech and Pfizer Covid-19 vaccine pic.twitter.com/iFPVns1kfH

— TRT World (@trtworld) November 11, 2020