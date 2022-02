Una gran BANDADA de AVES cae del cielo en México [VIDEO]

Estos incidentes de muertes masivas de aves no son infrecuentes, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y ocurren al menos una vez a la semana. Las más notables son las muertes que ocurrieron al menos tres años consecutivos en la Víspera de Año Nuevo entre 2009 y 2011, cuando miles de mirlos de alas rojas cayeron del cielo, ambas veces en Beebe, Arkansas.

By