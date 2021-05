Vladimir Cerrón, como bueno promete una Constitución comunista que reemplace a la de 1993: “No se hace palta, le importa un pito la democracia, el presidente del partido Perú Libre y líder fundador, Vladimir Cerrón, insiste en establecer una nueva Constitución mediante dos mecanismos que tienen por objetivo realizar en un eventual gobierno del candidato Pedro Castillo: en tres meses puede conseguir las firmas para un referéndum y que la vía del cierre del Congreso “es la última posibilidad”.

Cuál es su lógica? Primero; “La derecha quiere encasillarnos en el artículo 206, donde para obtener una reforma constitucional se debe tener una mayoría simple y después refrendarla en referéndum o tener una mayoría calificada y llevarla a dos legislaturas ordinarias. Pero esa no es nuestra vía”. En ese sentido, sostuvo que plantean utilizar los artículos 31 y 32 de la Constitución Política actual, referidos a la participación ciudadana en asuntos públicos y consulta popular por referéndum, para plantear un cambio total de la carta magna. Al respecto, consideró que sólo necesitan del “10% de los electores, que son 2 millones 500 mil, para lograr este cambio”.

Segundo, “hay una tercera vía: que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley al Congreso y si se rechaza, se vuelve a presentar por insistencia, y si se rechaza por insistencia, se hace cuestión de confianza del gabinete y si cae un gabinete y otro (…) ya se sabe lo que pasa cuando cae un segundo gabinete”. Como vemos para el secretario general del partido marxista-leninista, maoísta-chavista, la oposición “no puede encasillarse con el tema de la mayoría porque de qué sirve que el pueblo vote por un cambio de Constitución y ponga un presidente cuando, después en el Congreso, está entrampado y no se puede hacer el cambio”.

Como último recurso, le queda la vía del cierre del Congreso “es la última posibilidad”. Cerrón se siente dueño del circo no quiere un cambio parcial, sino total, de plano rechaza el primer camino la presentación de un proyecto de reforma constitucional, impulsado por el mismo Jefe de Estado o alguna bancada/ congresista en particular, para modificar parcialmente la Carta Magna en el Parlamento. Que de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, la reforma deberá ser previamente aprobada por la mitad más uno (66 votos) del total legal de congresistas antes de ser sometida a referéndum. Sin embargo, no se necesitará ir a una consulta popular si la propuesta es aprobada, en dos legislaturas sucesivas, por dos tercios (87 votos) del número legal de parlamentarios.

Cerrón sabe lo que dice y hace, no ningún caído del palto. No obstante, que en el año 2003 el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo en donde abrió la puerta a que el Congreso también pueda cambiar totalmente la Constitución.“En este caso, se aplica el mismo procedimiento para una reforma parcial de la Constitución; no obstante, la propuesta necesariamente debe ser aprobada en el Congreso con 87 votos para que, posteriormente, sea ratificada vía referéndum”. Cerrón, prefiere el camino de la iniciativa ciudadana, para convocar a un referéndum y discutir una reforma total de la Constitución. Cualquier ciudadano en particular puede presentar un proyecto ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por eso el líder de Perú Libre, considera el cambio de la Constitución Política del país, como piedra angular en la lucha contra la corrupción, porque según él, ahí reside el génesis de este flagelo. “El cambio de la Constitución Política del País que promueve el carácter individualista, mercantilista y entreguista de los recursos naturales, por una Constitución humanista solidaria y nacionalista. El país necesita un modelo económico “socialista moderno”, a fin de pasar de un mercado regulado por el Estado a un “Estado que regule el mercado”.

A pesar de la sentencia confirmada en su contra –el ex gobernador regional de Junín había solicitado revocar la sanción judicial de agosto que le impuso el Poder Judicial por haber cometido el delito de negociación incompatible en agravio del Estado-. considera necesario “abolir” todo lo que blinde y proteja los hechos de corrupción, porque se ha convertido en el nuevo terrorismo de Estado, y no hay institución pública que no esté afectada por este flagelo. Se debe sustituir el modelo económico de “oferta y demanda” que vive el país, porque es fuente de corrupción y orientarlo a un Estado humanista, a fin de desterrar el mercantilismo.

Asimismo, muy suelto de la lengua, refiere que la corrupción afecta la paz social porque quita los derechos, como a las comunidades su derecho a la consulta previa y la propiedad del subsuelo. Que el Estado pierda el 90% de los laudos arbitrales, por ello demandó la reorganización del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), con una descentralización. Que la elección y revocatoria de los jueces y fiscales debe ser por voto popular a fin de “despartidirizar” el Poder Judicial.

Que es necesario que los ascensos en la Policía Nacional, se produzcan sobre la base del número de crímenes resueltos y no sobre títulos de posgrado que no tienen relación con su carrera y afecta la especialización de los policías.

Que la simplificación administrativa es “fundamental” porque la burocracia aumenta la corrupción en casa paso y se expresó contrario a la concentración de medios, porque daña la lucha contra la corrupción, por cuanto, según dijo, algunos dueños de los medios son accionistas de empresas privadas.

Que la reducción de los “sueldos dorados” de los funcionarios públicos es fundamental, porque “el modelo no funciona”, y que ningún funcionario o ex funcionario debe beneficiarse por normas emitidas por la cartera en la cual trabaja o trabajaba.

Que se anulen las licitaciones y contratos organizadas a través organismos internacionales, porque la corrupción se escuda en el amparo diplomático, y propuso instaurar un Contralor para las empresas privadas.

“Si resolvemos la corrupción en el país habremos resuelto el 99% de los problemas, para ello urge el cambio de la Constitución”, puntualizó.

OJO. con lo que se promete aquí en el Perú con la Reforma Tributaria, tanto Perú Libre como Fuerza Popular: en Colombia, al menos 19 muertos y más de 800 heridos en los cinco de días de protestas contra la reforma fiscal según informó este lunes la Defensoría del Pueblo. Son las primeras cifras oficiales tras días de reportes de fallecidos durante las protestas por una reforma fiscal, que finalmente este domingo el presidente Iván Duque pidió retirar.

Vladimir Cerrón, es dueño y fundador del partido Perú Libre, es el que lleva la batuta y digita a”lapicito” Castillo, sin haberle ganado a nadie, Cerrón sale en todos los medios como bueno y se muestra tal como es, líder de Perú Libre, incluso a pactado con archienemiga Verónika Mendoza ,con quien tuvo un abrupto rompimiento. Pero ambos apuestan por el estatismo, medidas radicales, la lucha de clases, control de medios, control de precios, cierre del Congreso, e instalación de una Asamblea Coo0nstituyente. Como en política no hay coincidencia, se muestra tal como es, una persona intolerante, que no cree en la democracia, no cree en ningún tipo de respeto, y esto nace desde su génesis, desde su formación en casa. Fue elegido dentro de sus hermanos como el líder y hasta ahora se han dedicado a ser sus vasallos.

Al joven Vladimir Cerrón lo mandan a estudiar a Cuba porque él postuló a distintas universidades en Huancayo sin ningún tipo éxito, y por eso su padre lo manda a Cuba y allí termina la carrera de Medicina y se forma ideológicamente. Allí es donde el modelo del sistema cubano, se aplicó en Junín, donde el ‘Che’ Guevara y Fidel Castro son sus modelos a seguir. Él no es un chavista sino un marxista cubano. Es una persona que cree en la guerrilla, en la guerra de clases, que no cree en la existencia de una oposición, no cree en elecciones, y esto poco a poco ha salido en la prensa. Hoy en Junín, la población lo rechaza.

https://www.youtube.com/watch?v=0v7wKj6MExU