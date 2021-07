“Lo mismo puede suceder si esto se da en el cerebro, lo que puede derivar en casos de convulsión o de meningitis. Muchas veces los médicos no encuentran a qué se debe el problema, porque no se trata de los patógenos o bacterias características y, para cuando llegan al diagnóstico, el daño es grande. Por eso, es fundamental la detección ambiental para activar medidas de prevención y desparasitación de los animales de la zona y evitar el contagio en humanos”, subrayó Avila.

Una vez que se produce la infección, en la gran mayoría de los casos, no se presentan síntomas inmediatos, pero esto no quita que el parásito siga oculto en el cuerpo haciendo daño. “A veces -advirtió el investigador-, la toxocariosis puede asociarse con complicaciones, como trastornos alérgicos en la piel o a nivel neurológico, que posiblemente incluyan retrasos cognitivos o del desarrollo en los niños”.

“La microscopía óptica es la técnica más habitual, pero puede resultar poco útil cuando se la utiliza en estudios epidemiológicos ambientales, ya que según la cantidad de huevos presentes puede no detectarlo y dar un falso negativo. Nuestra técnica tiene muy buena sensibilidad, requiere del equipamiento básico de cualquier laboratorio y cuenta con protocolos adaptados a técnicas sencillas que redujeron un 80 por ciento el valor habitual”, destacó el experto en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.

