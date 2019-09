Una Actualización Sobre el Reconocimiento facial en Facebook

Por Srinivas Narayanan, la Investigación Aplicada Plomo, Facebook AI

Facebook siempre te ha dado control sobre si utilizamos tecnología de reconocimiento facial para reconocer que en las fotos. Este ajuste antes denominada etiqueta sugerencias ya que Facebook sólo utiliza tecnología de reconocimiento facial para sugerir automáticamente etiquetas de tus amigos en las fotos. En diciembre de 2017, se introdujo un nuevo escenario para algunas personas llaman el reconocimiento facial. Nuestro reconocimiento frente a la opción de configuración permite administrar no solo si Facebook utiliza tecnología de reconocimiento de rostros en las fotos de usted con el fin de sugerir etiquetas; proporciona un fácil encendido y apagado de un conjunto más amplio de usos de reconocimiento facial, tales como ayudar a proteger su identidad en Facebook.

a Partir de hoy, las personas que recién únete a Facebook o que anteriormente tenía la etiqueta de sugerencias de configuración tendrá el reconocimiento facial de ajuste y recibirá información acerca de cómo funciona. La etiqueta de sugerencias, que sólo controla si se puede sugerir que sus amigos de la etiqueta en fotos o videos usando el reconocimiento facial ya no estará disponible.

Dejar que la Gente Sepa

las Personas que todavía tienen la etiqueta de sugerencias de ajuste comenzará a ver un aviso en su Feed de Noticias de hoy. La notificación incluirá información sobre las nuevas características y opciones para aprender más acerca de cómo usar el reconocimiento facial, junto con un botón para encender o mantener. Si usted no tiene actualmente el reconocimiento facial de ajuste y de no hacer nada, no vamos a utilizar el reconocimiento facial para reconocer que usted o sugerir etiquetas. Además, características como la Revisión de Fotos, que le permite saber cuando usted aparece en las fotos, incluso si no están etiquetados, siempre y cuando usted tiene permiso para ver el post basado en su configuración de privacidad, no será activado. La gente todavía va a ser capaz manualmente la etiqueta de amigos, pero no nos sugieren que para ser etiquetados si usted no tiene reconocimiento de rostro encendido. Si usted ya tiene el reconocimiento de rostros, no podrá recibir un aviso.

las Cuestiones de Privacidad

Hemos continuado colaborando con expertos en privacidad, los académicos, los organismos reguladores y de las personas en Facebook acerca de cómo utilizar el reconocimiento facial y las opciones que usted tiene control sobre él.

Hemos hecho los pasos para actualizar su configuración más clara y usted puede optar por salir de su ajuste a la derecha en el aviso, en lugar de tener que ir a una pantalla diferente. Si usted no hace nada, reconocimiento de rostro permanecerá apagado para usted.

Hay también una oportunidad para revisar la información acerca de nuestra tecnología y las características de poderes, de modo que usted puede hacer la elección correcta para usted.

por último, Facebook de la tecnología de reconocimiento de rostros todavía no reconoce a los extranjeros. Nosotros no compartimos su reconocimiento frente a la información con terceros. También no se venden nuestra tecnología.

Estos cambios serán efectivos a nivel mundial a partir de hoy.