Una Actualización en Nuestro Desarrollador de la Aplicación de la Investigación

Por Ime Archibong, VP de Producto de Alianzas

Hemos querido ofrecer una actualización en nuestro curso de Desarrollador de aplicaciones de la Investigación, que se inició en Marzo de 2018, como parte de nuestra respuesta al episodio que involucra Cambridge Analytica.

Le prometió que lo iba a revisar todas las aplicaciones que tenía acceso a grandes cantidades de información antes de cambiar las normas de la plataforma en 2014. Se ha involucrado a cientos de personas: abogados, investigadores externos, datos científicos, ingenieros, especialistas en políticas, socios de la plataforma y otros equipos a través de la empresa. Nuestra revisión nos ayuda a entender mejor los patrones de abuso en orden a raíz de los malos actores entre los desarrolladores.

inicialmente se identificaron las aplicaciones para la investigación basada en el número de usuarios que había y la cantidad de datos que podrían acceder. Ahora, también podemos identificar las aplicaciones basadas en las señales asociadas con una aplicación potencial para el abuso de nuestras políticas. Donde nos preocupa, llevamos a cabo una más intensiva examen. Esto incluye una investigación de antecedentes de los desarrolladores y un análisis técnico de la aplicación de la actividad en la plataforma. Dependiendo de los resultados, una serie de acciones a tomar desde que requieren los desarrolladores para someter a cuestionamiento, a la realización de inspecciones o la prohibición de una aplicación de la plataforma.

Nuestro Desarrollador de la Aplicación de la Investigación no está terminada. Pero hay significativos avances hasta el momento. Hasta la fecha, esta investigación se ha dirigido a miles de aplicaciones. De esos, decenas de miles de personas han sido suspendida por una variedad de razones, mientras seguimos investigando.

es importante entender que las aplicaciones que han sido suspendidos están asociados con alrededor de 400 desarrolladores. Esto no es necesariamente una indicación de que estas aplicaciones se conviertan en una amenaza para las personas. Muchos no fueron a vivir, pero estaban todavía en fase de pruebas cuando se le suspendió. No es inusual para que los desarrolladores tienen múltiples aplicaciones de prueba de que nunca se implementó. Y, en muchos casos, los desarrolladores no respondió a nuestra solicitud de información, así que suspendió, en honor a nuestra compromiso de actuar .

En algunos casos, se han prohibido las aplicaciones completamente. Que le puede pasar a cualquier número de razones, incluyendo de manera inapropiada compartir datos obtenidos por nosotros, haciendo de datos a disposición del público sin la protección de la identidad de las personas o de algo que estaba en clara violación de nuestras políticas. No hemos confirmado los otros casos de uso indebido hasta la fecha, a excepción de los que ya han notificado al público, pero nuestra investigación no es todavía completa. Hemos estado en contacto con los reguladores y formuladores de políticas sobre estas cuestiones. Vamos a seguir trabajando con ellos como nuestra investigación continúa. Una aplicación que nos prohibió fue llamado myPersonality , que comparten información con los investigadores y las empresas con sólo limitada de las protecciones en su lugar, y luego se negó a nuestra solicitud para participar en una auditoría.

también Hemos tomado acción legal cuando sea necesario. En Mayo, se presentó una demanda en California en contra de Rankwave , una de corea del Sur el análisis de los datos de la empresa que no pudo cooperar con nuestra investigación. También hemos tomado acción legal en contra de los desarrolladores en otros contextos. Por ejemplo, se presentó una demanda en contra de LionMobi y JediMobi , dos empresas que han utilizado sus apps para infectar a los teléfonos de los usuarios con malware en los beneficios de la generación de esquema. Esta demanda es uno de los primeros de su tipo en contra de esta práctica. Hemos detectado el fraude, se detuvo el abuso y reembolso de los anunciantes. En otro caso, se demandó a dos ucraniano hombres, Gleb Sluchevsky y Andrey Gorbachov, para el uso de concurso de aplicaciones para raspar los datos de los usuarios fuera de nuestra plataforma.

Y estamos lejos de haber terminado. Como cada mes que pasa, hemos incorporado lo que hemos aprendido y volvió a examinar las formas en que los desarrolladores pueden crear usando our plataformas. También hemos mejorado las maneras de investigar y aplicar la ley contra posibles violaciones de la política que nos encontramos.

más Allá de esta investigación, hemos hecho mejoras generalizadas a cómo evaluar y establecer las políticas para todos los desarrolladores que construyen en nuestras plataformas. Hemos eliminado un número de Api, los canales que utilizan los programadores para acceder a los diversos tipos de datos. Hemos crecido nuestros equipos dedicados a la investigación y la aplicación de leyes contra los malos actores. Esto nos va a permitir, sobre una base anual, la revisión de cada aplicación activa, con acceso a más de información básica de usuario. Y cuando encontramos a los infractores, vamos a tomar una serie de acciones de cumplimiento.

también Hemos desarrollado nuevas reglas para más estrictamente el control de un desarrollador de acceso a los datos del usuario. Las aplicaciones que proporcionan un mínimo de utilidad para los usuarios, como cuestionarios de personalidad, no puede ser permitido en Facebook. Las aplicaciones no pueden solicitar los datos de una persona a menos que el desarrollador utiliza para mejorar de manera significativa la calidad de una persona de la experiencia. También deben demostrar claramente a la gente cómo sus datos serán utilizados para proveer de ellos que de la experiencia.

Hemos aclarado que podemos suspender o revocar un desarrollador de acceso a cualquier API que no ha utilizado en los últimos 90 días. Y no vamos a permitir que las aplicaciones en Facebook que solicitar una cantidad desmesurada de información de los usuarios en relación con el valor que proporcionan.

El Camino hacia Adelante

Nuestro nuevo de acuerdo con la FTC trae su propio conjunto de requisitos para traer a la supervisión para que los desarrolladores de aplicaciones. Se requiere que los desarrolladores certificar anualmente el cumplimiento de nuestras políticas. Cualquier desarrollador que no van junto con estos requisitos serán responsables.

los desarrolladores de aplicaciones siguen siendo una parte vital en el Facebook de los ecosistemas. Ellos ayudan a hacer nuestro mundo más social y más atractivo. Pero la gente necesita saber que estamos protegiendo su privacidad. Y a través de la junta, estamos haciendo progresos. No vamos a coger todo, y algo de lo que hacemos atrapar va a ser con la ayuda de otras personas fuera de Facebook. Nuestro objetivo es traer los problemas a la luz para que podamos abordar con rapidez, mantenerse por delante de los malos actores y asegurarse de que la gente puede disfrutar de atractivas experiencias sociales en Facebook, sabiendo que sus datos permanecerán a salvo.