Una vez pensé que la vida me había dado todo lo que alguien podía desear, tenía a un hombre a quien amar, un perro al que todos los días 7 am sacaba a pasear, una casa ideal y por primera vez sentía ser el orgullo de mis papás.

Todos los días en casa era una celebración, ese hombre me hacía latir el corazón, con esa sonrisa de oreja a oreja y esos ojos que brillaban más que el sol

Aún recuerdo esa noche de setiembre donde le dije que no lo quería más, que cogiera sus maletas y que no me volviese a buscar.

Hasta el día de hoy daría todo lo que tengo por regresar a ese día, callarme 5 minutos más y pensar.

Pasamos dos noches sin hablar, el día tercero salía su vuelo rumbo a su vida habitual, él trabajando allá y yo esperándolo acá.

Ambos teníamos una promesa y cada tres meses nos volvíamos a encontrar en nuestro lugar especial, el centro del mundo, él que iba a ser nuestro hogar.

Una mañana de setiembre me despertaron las noticias de la presencia de un huracán; ese maldito huracán. Por un minuto me quede helada, sin poder hablar.

185 muertos no identificados y yo en otro continente sin poderte hablar. Pasaban las horas y no podía dejar de pensar en esa noche que le pedí que se vaya y no regresara más.

Dos días más y corría la noticia que no había electricidad, que el número de muertos había aumentado a 300 y yo sin poderle contactar.

Me quedé esperándolo en el altar. Han pasado ya muchos años y cada tarde de setiembre, me sigo bebiendo un shot de realidad.

