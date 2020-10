Le decía a un colega y amigo, el día que los periodistas y el gremio decidan hacer un gran debate sobre el rol de la prensa antes y después del General Velasco, con la prensa fujimorista y la de ahora, complaciente y alcahueta con el encargado de la presidencia Martín Vizcarra -sin apasionamiento, colores ni subjetividades-, recién habrá respuestas a nuestras dudas, mientras tanto, seguiremos en el candelero y en boca de la opinión pública tejiendo diferentes opiniones sobre los periodistas. Se la pongo fácil:

1. Luis Garcia Miró Elguera, director honorario de Expreso, en su columna “El Mundo al Revés” habla de EL REGRESO DEL YETI: LA PRENSA PARAMETRADA, a su manera y forma de pensar e interes, que la dictadura de Velasco confiscó la prensa y colocó todos los medios bajo la Dirección de Informaciones que manejaba Zimmerman, etc etc. Lo que no dice es que el único periódico que fue devuelto con “economía en azul” fue Expreso, que hoy no llega ni al 5% de la tirada de esa época. Tanto así, que Ulloa, no botó a ningún trabajador o periodista, los que se fueron- que formaron La República y otros PM-, renunciaron por voluntad propia para empezar otra empresa o desafío.

2. Sobre esa “prensa parametrada”, alguien puede poner dudar de la honradez, experiencia y calidad profesional de los periodistas e intelectuales que integraron los comités directivos tales como Raúl Vargas y Juan Paredes Castro, Rafael Roncagliolo? Que entre los directores estuvieron el mentor de este “plan de socialización de la prensa” Hector Cornejo Chávez, Helan Jaworski y después Alfonso Tealdo (“El Comercio”), Hugo Neira Samanez, (“Correo”); Augusto Rázuri Seminario (“Ojo”); Walter Peñaloza, (“La Prensa”) Ismael Frías (“Última Hora”), Guillermo Thorndike Losada (La Crónica y La Tercera) Juan José Vega, después Walter Hernandez en “Expreso” y Extra? Etc etc Se puede pensar que se vendieron por plata a la revolución de Velasco? No. Si la apoyaron como muchos periodistas y trabajadores. fue por que creyeron en Velasco y su revolución, que había llegado el fin del monopolio de la prensa de la rancia oligarquía familiar.

3.La verdad es que a la hora de la expropiación al frente de cada comisión marchaba un civil que llevaba una copia del decreto ley 20680, con el nuevo estatuto de prensa; otro del decreto 20681, que declaraba la expropiación “a favor de los sectores de la población organizada” de los diarios El Comercio, La Prensa, Correo, Ojo, Última Hora y Expreso y el original por el cual cada uno de ellos era designado director de uno de esos diarios. Que sin embargo, tras la muerte del general Velasco Alvarado, en la supuesta 2da etapa con “el felón” – con diferente orientación histórica – dictó en 1978 una nueva ley de prensa que derogó la ley 20680; en la misma fue modificado el destinatario de la propiedad de los medios, es decir que ya no serían los “sectores organizados de la población” sino un indefinido modelo de “accionistas difundidos”. Más tarde, el gobierno constitucional del presidente Belaúnde Terry, derogó, por decreto legislativo, aquella ley Nº 22244 que había derogado a su vez la ley Nº 20680 e indemnizó a los propietarios con varios palos.

4. Como dicen los Protocolos de los sabios de Sion, el primer poder del mundo es el dinero y el segundo “la prensa sumisa”, con el primero compras todo lo material que quieras y hasta al que elimina al que no te quiere vender, con el segundo compras corrientes de opinión, sostienes falsas verdades y consigues apoyos de la opinión publica, que en países como el nuestro del tercer mundo (y ultimo en comprensión lectora a nivel mundial), apoyo popular y sustento para lo que quieras, tus intereses, financistas y amigotes.

5. La concentración de medios pone al descubierto la verdadera cara de los que quieren manejar la conciencia nacional amparandose en la Libertad de expresión que realmente no existe como tal, es solamente la libertad de expresión de los dueños de los medios de comunicación que actuan con un cinismo y hipocresía que espanta cuando maquillan, desinformando y ocultan información oficial a la sociedad, como Grupo El Comercio, RPP, Latina, ATV y La República, que se han convertido en un autentico peligro para la Nación. Tienen el dinero y el poder para manipular cualquier tipo de información, porque corresponden a intereses del poder y la corrupción, de las bandas de criminales que hacen del sistema la cadena que esclaviza a los más pobres y enriquece a los corruptos.

6. No me interesa lo que piensen otros, allá cada uno con su verdad y sus ojeras, para mi la concentración de medios tiene infinidad de rostros, apariencias y personalidades, una caja de resonancia que muchas veces aparenta ser la melodía dulce de la fantasía, que mantiene a gran parte de la sociedad dentro de una burbuja de comodidad e ignorancia. Porque un pueblo desinformado es un festín para el hambre de los lacayos. La prensa prostituta o vendida de hoy distribuye masivamente y meticulosamente, desinformación con apariencia de verdades y realidades que, esconden la corrupción y negociados del gobierno, los propietarios y waripoleras se han postrado a los pies del dictador, para recibir sobras a cambio de la opresión del pueblo.