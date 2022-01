Un presidente ignorante es mas peligroso que un corrupto

Ojo: cuándo el organismo anfitrión se enferma o comienzan a morir, los parásitos emergen en masa, listos para dejar al huésped y subirse a un nuevo anfitrión. No descarto nada, más aún cuando «dinamita» Boluarte, permanece callada?

El desgobierno existente del «prosor», es solo un espiral al fracaso, este » pobre diablo» mal hablado y balbuceante, NO reúne ni remotamente las aptitudes mínimas para personificar la presidencia, constituye un peligro para la seguridad Nacional, y lo más preocupante NO entiende el concepto de SEGURIDAD NACIONAL.

Quinto, Mirtha Vasquez, «anti minera» es el ejemplo de dignidad, es intachable, tal como lo afirma la izquierda caviar? Por qué no le preguntan a Vladimir Cerrón? favor, esta ahí, porque Pedro Castillo tenía que pagar un favor político y nada más que eso.

Tercero, los escándalos por corrupción y nombramientos de indeseables en todo el aparato del Estado, sacuden las estructuras del gobierno insostenible de «sombrero luminoso». Mirtha Vasquez tiene que irse, no puede seguir cubriéndole las espaldas a Castillo si al final tampoco la va a respaldar a ella.

Segundo, «Cleopatra» no ha quemado ni imagen ni dignidad, su gestión en la PCM como premier es desastrosa. Debía haber renunciado desde que dijo que iba cerrar 4 minas. Además nunca deslindó con la corrupción.

Primero, porque «Cleopatra» rojimia no va a renunciar a su cuota de poder, menos a su 35 lucas mensuales, su apoyo a Guillen es pura finta. Todo este lío de callejón es entre la izquierda caviar de Verónika Mendoza y la izquierda filoterrorista de Vladimir Cerrón.

La izquierda vaga y achorada que vive de la teta del Estado, han soltado un twitter que la Primera Ministra Mirtha Vasquez estaría presentando hoy su renuncia por dignidad al Presidente Pedro Castillo? Acaso, no seria lógico, después de que el «aprendiz de presidente» haya preferido a un director general de la PNP cuestionado, que mantener al ministro del Interior Avelino Guillen?

Bueno, desde el viernes pasado los caviares han soltado una molotov. LA RENUNCIA DE CLEOPATRA. Hasta mantequilla lo dijo, otros especulan, pero la realidad es que no hay nada objetivo, solo fuertes rumores de un fin de semana.

