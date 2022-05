UN PERIODISTA COMO HECTOR PERONA NUNCA MUERE

By

SE FUE UN VIEJO ZORRO DEL PERIODISMO POLICIAL Y JUDICIAL

Hector Perona Quispe, un gran referente de varias generaciones, deja una trayectoria profesional intachable y un legado como especialista de la crónica policial y judicial, dejó cátedra para las nuevas generaciones de periodistas.

Formó el famoso «Grupo de Sabuesos del periodismo policial» con Ney, Aparcana, Marcos, «Cachemita» y otros. Una vieja leyenda, que con el paso de los años, además de su condición de reportero, cultivó una vertiente más analítica y crítica sobre diferentes cuestiones de la vida política y social de nuestro país.

Su vida transcurrió en medio de la lucha diaria de los medios de comunicación, centrando todo su esfuerzo humano e intelectual en el diario La Prensa (13 años) y a lo largo de su vida también pasó por diversos medios como La Tribuna, Expreso, El Observador, el Diario de Marka y otros.

Fue vicedecano del Colegio de Periodistas del Perú y gran luchador de la Libertad de Prensa y Libertad de Expresión, Derechos Laborales de los Periodistas.

Constantemente me comunicaba con Hector Perona y su esposa, preocupado por su salud y la estrecha amistad que nos unía. Antes de partir a lado del Señor, me dejó un mensaje, «Jaimito, los periodista, son los únicos intermediarios entre el público, que no tiene poder, y los mandatarios, que sí lo tienen”. A la perversión periodística que supone la mentira se une la de unos medios cada vez más subordinados al poder político y económico, y unos profesionales de la comunicación esclavos del medio en el que trabajan. Aún así, poco a poco se van introduciendo en nuestra sociedad mayores amenazas contra los periodistas. La prensa ha pasado de ser el cuarto poder, o Watchdog (perro guardian) a ser denominada lapdog (perro faldero) o watipoleras.

Está en nosotros reivindicar la profesión, el periodismo es libre y no una farsa».

Gracias Hector tu amistad, “Dicen que algo se muere en el alma cuando amigo y colega se va, y tu despedida nos ha dejado rotos de dolor. Un periodista de tu calidad nunca se va, vive por siempre en nuestros corazones”.

