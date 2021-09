Un misógino y homofóbico como Bellido, no garantiza derechos fundamentales

NO INTERESA QUE PATRICIA CHIRINOS SEA LA HIJA DEL DIFUNTO LEGISLADOR ENRIQUE CHIRINOS SOTO, PUDO SER CUALQUIER MUJER VICTIMA DE ESTA VIOLENCIA VERBAL SEXISTAS SON HECHOS INCEPTABLES VENGA DE DONDE VENGA.

La denuncia de la Tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, saca el pasamontaña del premier Guido Bellido, al asegurar la agresión verbal: “Solo falta que te violen”, y que el presidente de la Republica, Pedro Castillo le pidió disculpas por la expresión que le dijo Guido Bellido antes que asumiera el cargo de primer ministro”.

Es muy fuerte la denuncia –hay testigos- contra lo expresado por el camarada Guido Bellido: pro Fidel Castro, pro Edith Lagos, homofóbico y misógino, ministro impuesto por Vladimir Cerrón, esta es una elección absolutamente desacertada que debe ser corregida en forma inmediata el presidente Pedro Castillo, por varias razones:

Primero, Bellido ha expresado abiertamente posiciones abiertamente homofóbicas y misóginas a través de su cuenta de Twitter escribió: «El ‘hombre nuevo’ no puede ser un ‘maricón». «La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones». Este, es un discurso conservador que subsiste en ciertos sectores de izquierda y la sociedad peruana.

Su misoginia aberrante lo pinta de cuerpo entero y aparece en otro comentario en su misma cuenta de Twitter: «La mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo…». Su homofobia y misoginia son notables. No está calificado para la paridad e igualdad de género del discurso de Pedro Castillo en el Congreso.

Segundo, hay testigos de la agresión verbal a Patricia Chirinos, el vocero de Somos Perú, José Jeri y Enrique Wong. Ella asegura que el ahora presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la agredió verbalmente antes de asumir el cargo y cuando había acudido a pedir que le den la oficina que usó su padre dentro del Parlamento.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, aseguró.

“Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, añadió, para luego detallar que ninguno de los presentes dijo nada. “Yo fui la única que me defendí”, precisó.

Y después le comunicó sobre esta agresión al presidente Pedro Castillo: “El presidente Castillo me pidió disculpas y me dijo ‘me voy a encargar’. Y yo le respondí ‘lo disculpo a usted, pero a él no’”, comentó la legisladora.

Tercero; con todo el agravante en su contra se le puede creer a Guido Bellido cuando afirma que la denuncia de Patricia Chirinos es “falsa” y “difamatoria”, que no ayudan a un clima de dialogo que desde la PCM quiere generar para trabajar por la unidad? habiendo testigos claves?

Hay que ser “cara de palo”, para pronunciarse a través de redes sociales y rechazar la denuncia de la congresista de Avanza País en su contra por una frase agravante, en vez de pedir disculpas a la congresistas y todas la mujeres del país que se sientan agredidas por estas expresiones.

Aunque después el premier Guido Bellido, haya querido tomar distancia y rectificarse de sus declaraciones, ese hecho lo descalifica para presidir el primer gabinete del gobierno del presidente Pedro Castillo. No sé puede avalar ni conciliar con un machista que no garantiza los derechos fundamentales., con investigación por apología al terrorismo.

El presidente Castillo debe tomar como suyas las palabras del Defensor del Pueblo, Walther Gutiérrez en una conferencia de prensa: “Es fundamental que quienes acceden a la función pública no estén señalado corrupción, que los funcionarios públicos estén lo más alejados a la corrupción, porque la cercanía afecta la marcha de la administración pública y la objetividad que debe tenerse cuando se está procesando a determinados funcionarios públicos”.

Deja entrever que Guido Bellido debería dar un paso al costado por los comentarios de índole misógino y homofóbico.

“Es necesario que los funcionarios públicos tengan una convicción respecto a los derechos fundamentales. El deber de garantizar los derechos fundamentales es otro parámetro que el Presidente de la República debe tomar en cuenta al momento de elegir a sus funcionarios. Porque aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, aquel que es homofóbico, aquel que no cree en la igualdad de los derechos de la mujer no encarna las políticas nacionales, las políticas públicas, no las puede liderar”, comentó.

Particularmente, creo que la violencia de género es un lastre generalizado en el país, donde el 2,6% de mujeres agredidas han sufrido violencia verbal o física, es también una agresión normalizar o banalizar el tema. Cualquier denuncia de este tipo merece una atención rápida y debe ser investigada por las instituciones pertinentes. En el caso de Guido Bellido, debe renunciar, no le queda otra.