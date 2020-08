Según las estimaciones de Anthony Fauci, una vacuna contra el nuevo coronavirus puede tener solo entre un 50 y un 60% de efectividad, lo que significa que las medidas preventivas deberán permanecer en su lugar.

Una vacuna para reforzar la lucha contra la pandemia de Covid-19 puede estar a la vuelta de la esquina, pero para el especialista en enfermedades infecciosas, su eficacia puede ser solo parcial.

Según estimaciones de Anthony Fauci, una vacuna contra el nuevo coronavirus puede tener solo entre un 50 y un 60% de efectividad, lo que significa que será necesario que sigan vigentes las medidas preventivas (máscaras, distanciamiento social, higiene, etc.).

“Aún no conocemos el nivel de efectividad. No sabemos si será del 50% o del 60%. Me gustaría que fuera al menos el 75% o más ”, citó a“ Reuters ”las declaraciones del inmunólogo durante un seminario web organizado por la Universidad de Brown. “Pero las posibilidades de que la vacuna tenga un 98% de efectividad no son altas, lo que significa que no podemos abandonar las políticas de salud pública adoptadas”, dijo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente hay seis vacunas que se encuentran en “etapas muy avanzadas” de desarrollo. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS considera que el hecho de que algunas de las posibles vacunas se encuentren en la tercera fase de sus ensayos clínicos es “alentador”, aunque destacó que aún es necesario esperar los resultados finales de las pruebas.

tres de las seis vacunas citadas por Tedros se están desarrollando en China, mientras que el resto se están analizando en los laboratorios de las farmacéuticas estadounidenses Pfizer, Moderna y la británica AstraZeneca, esta última en colaboración con la Universidad de Oxford.

El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, añadió que en cuanto alguno de los candidatos muestre buenos resultados “se producirá la vacuna y la población podrá ser inmune, pero debemos tener cuidado y estar atentos a los posibles efectos adversos antes de vacunar a miles gente ”, dijo también en la rueda de prensa.

Covid-19 ya ha infectado a casi 20 millones de personas y ha matado a más de 724.000 en todo el mundo. Hay 12 millones recuperados. Estados Unidos sigue representando el país con más casos confirmados y más muertes (cinco millones de infectados y 164 mil muertes), seguido de Brasil (dos millones de infectados y 99 mil infectados) e India (dos millones de infectados y 42 mil muertos).